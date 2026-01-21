Tepić (SSP): Vučić izostavljen iz optužnice u slučaju Generalštab, iako je naredio kršenje zakona

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinike Tepić je danas rekla da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izostavljen iz optužnice u vezi sa slučajem „Generalštab“ iako je, kako je navela, on naredio nezakonito skidanje zaštite sa tog kompleksa u centru Beograda.

Ona je na sednici Skupštine Srbije kazala da je Vučić vodio dva sastanka na kojima se direktorkama Republičkog i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture „obraćao uvredljivo i preteći“ jer nisu htele da postupe po njegovom nalogu.

„Jedan sastanak je bio baš kod Vučića u Predsedništvu 6. februara 2024. godine. Drugi u Ministarstvu finansija kod Siniše Malog 22. maja 2024. godine. Do sada se u javnosti znalo da je na tim sastancima bio samo Siniša Mali. Međutim evo dokaza da je bio i Aleksandar Vučić, a nakon čega su obe direktorke tih institucija primorane da podnesu ostavke“, rekla je Tepić.

Ona je pitala tužilašto zašto je Vučić „nestao iz optužnice“.

„Ko opstruiše tužilački tim na slučaju Generalštab i spašava Vučića? Sve što sam iznela neka se smatra usmenom krivičnom prijavom protiv Aleksandra Vučića kao nalogodavca, zbog zloupotrebe službenog položaja i trgovine uticajem u slučaju skidanja spomeničke zaštite sa kompleksa Generalštab“, kazala je Tepić.

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov kazao je da tvrdnje Marinike Tepić nisu tačne i da Vučić nije počinio nikakvo krivično delo.

„Da bi postojalo krivično delo, mora da postoji biće krivičnog dela“, ako se „Vučić na ružan način ophodio prema nekon na sastanku to može da bude eventualno uvreda, ako je bilo nečeg uvredljivog, ali ništa van toga“, kazao je Jovanov.

Ministar pravde Nenad Vujić kazao je da Tepić krši zakon iznošenjem zapisnika iz istrage.

„Istraga je po Zakonu o krivičnom postupku tajna (…) Moja dužnost je da upozorim da zapisnici iz istrage nisu javni“, rekao je ministar.

Viši sud u Beogradu zakazao je za 4. februar početak suđenje u slučaju Generalštab protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još tri osobe da su na nezakonit način uticali na ukidanje svojstva kulturnog dobra kompleksu zgrada Generalštaba oštećenog u NATO bombardovanju 1999. godine.

Vučić je ocenio u secembru prošle godine da Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) vodi politički proces protiv ministra kulture Nikole Selakovića i da su taj postupak pokrenuli „tužioci blokaderi“.

(Beta)

