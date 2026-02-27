Tepić (SSP): Zvonko Veselinović samo od poslova sa državom godišnje zarađuje 70 miliona evra

Potpredsednica opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić kazala je danas da biznismen Zvonko Veselinović ostvaruje prosečne prihode od oko 70 miliona evra godišnje samo od poslova sa državom iako je na "crnoj listi" SAD i Velike Britanije zbog trgovine drogom i organizovanja kriminalne grupe.

Ona je na konferenciji za novinare u holu Doma Narodne skupštine pročitala takozvanu optužnicu protiv Veselinovića i rekla da je njegov „vrtoglavi poslovni uspeh“ povezan sa Srpskom naprednom strankom (SNS) i ljudima iz vrha vlasti.

Po njenim rečima, firme Zvonka Veselinovića su bile podizvođači radova na izgradnji koridora 10 i 11, a potom i u oblast energetike.

Ona je kazala da je državno preduzeće Srbijašume 2021. donelo odluku da upravljanje nad 14 najznačajnijih lovišta prepusti privatnicima među kojima je i firma za izgradnju puteva i betonskih stubova povezanih sa Veselinovićem.

„U biznis organizovanja lova ušao je i poslovni partner supruge Zvonka Veselinovića Vladimir Tomašević, inače jedan od suvlasnika Mozzart kladionice“, kazala je Tepić.

Rekla je da se Veselinović pojavljuje u brojnim istragama i bezbednosnim analizama, ali da nema epiloga i jasnog odgovora ko ga je uveo u sistem i zašto je nedodirljiv.

„Srbija više ne sme biti plen za lukrativne patriote. Zato je njihov put u zatvor jedini put pravde za Srbiju“, kazala je potpredsednica SSP.

Tepić je od kraja prošle godine počela svakog petka da organizuje konferencije za medije na kojima čita takozvane optužnicu protiv funkcionera vlasti i ljudi koji sa njima sarađuju.

(Beta)

