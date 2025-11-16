Tepić u otvorenom pismu FBI i američkom Kongresu traži istragu zbog Generalštaba

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić uputila je danas otvoreno pismo američko Federalnom istražnom birou (FBI) i Kongresu SAD u kojima traži pokretanje istrage zbog „moguće međunarodne korupcije“ i drugih krivičnih dela u projektu „Trampove kule u Beogradu“ za koji tvrdi da će se graditi na mestu Genralštaba.

„Kriminalni ugovori o izgradnji ‘Trampovih kula’ na najvrednijem zemljištu u centru Beograda, otkrivaju ozbiljnu međunarodnu shemu korupcije, pranja novca i političkog uticaja između režima Aleksandra Vučića i američkih državljana iz firme sa skrivenim vlasništvom“, navela je Tepić, a prenela SSP u saopštenju na sajtu.

Ugovori, kako tvrdi, sadrže najmanje 10 krivičnih dela, a čak 65 puta navode „zemljište“, što prema njenoj oceni potvrđuje da su „prave mete zapravo ekskluzivne državne parcele ispod objekata Generalštaba“.

Da bi omogućili taj posao, kako je navela, saradnici predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz srpske vlade su prvo skinuli zaštitu sa objekta Genralštaba uz pomoć falsifikata, a onda u skupštini doneli i leks specijalis.

„Dodatno, ugovori ukazuju da će ‘besplatni zakup’ zemljišta moći da se konvertuje u vlasništvo već posle osam godina, kada je rok za završetak projekta, odnosno odmah po dobijanju upotrebne dozvole, a ne tek posle 99 godina kako naizgled deluje“, tvrdi poslanica SSP.

Prema njenim rečima, posebno je sumnjivo što investicioni ugovor nije potpisao zet predsednika SAD Dondalda Trampa, Džared Kušner, što „ukazuje da ni Donald Tramp ne želi da rizikuje istragu FBI zbog inkriminišućeg poslovanja člana svoje porodice u Srbiji“.

„Umesto njega, potpisnik ugovora sa Srbijom je Kušnerov saradnik Asher Abehsera u ime firme Atlantic Incubation Partners LLC iz Delavera, firme sa skrivenim vlasništvom, ali sa očiglednim političkim motivima“, dodala je ona.

Sve to, kako je ocenila Tepić, ukazuje na ozbiljnu shemu međunarodne korupcije, pranja novca i zloupotrebe javnih resursa, u koju su uključeni i američki državljani.

Navela je da se zbog toga i obraća FBI i Kongresu, kako bi pokrenuli istragu o tom „međunarodnom korupcionom aranžmanu, jer postoji osnovana sumnja da su prekršeni i američki zakoni – FCPA, zakoni protiv međunarodnog pranja novca i zakoni o investicionim prevarama“.

„Institucije u Srbiji su zarobljene i ne reaguju. Zato istinu tražimo tamo gde bi institucije trebalo da reaguju – u Americi. Ovaj projekat je istinski međunarodni skandal. Građani Srbije to ne zaslužuju i mi nećemo ćutati“, kazala je Tepić.

Ona je u otvorenom pismu direktoru FBI navela da predlaže pokretanje istrage zbog moguće korupcije, pranja novca, strane koruptivne radnje, prevare i zloupotrebe američkih državljana u tom projektu.

Istraga bi, kako je navela, obuhvatila državljane SAD, američke pravne subjekte i lica povezana sa zvaničnicima SAD, visoke funkcionere vlade Srbije, posrednike iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i projekat poznat kao „Trump Towers Belgrade“.

Tepić je, pozivajući se na dokumentaciju koju poseduje, navela da postoji ozbiljna sumnja da je prekršeno više američkih saveznih zakona – Zakon o koruptivnim radnjama u inostranstvu, Međunarodno pranje novca, Zloupotreba međunarodnih međudržavnih sporazuma…

Ona je zamolila FBI da pokrene preliminarnu proveru, istraži dokumentaciju od uključenih američkih subjekata, preispita moguće krivične radnje korupcije, pranja novca i prevare, i postupi u saradnji sa drugim američkim institucijama.

U pismu američkog Kongresu, Tepić je zatražila nadzor, istragu i javno saslušanje u vezi sa projektom koji direktno povezuje, kako je navela, autoritarni režim predsednika Srbije Aleksandra Vučića, posrednike povezane sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, netransparentne entitete u SAD i UAE, i planom izgradnje kompleksa poznatog kao „Trump Towers Belgrade“.

Ona tvrdi da je Vučićeva vlast falsifikovala dokumenta, usvojila hitan leks specijalis, protivzakonito ukinula zaštitu kulturnog dobra nad kompleksom Generalštaba, izvršila najmanje 10 krivičnih dela, pripremila da najvrednije zemljište da stranoj firmi besplatno.

„Građani Srbije treba da plate: rušenje vojnih objekata, sanaciju terena, uklanjanje infrastrukture, pripremu za gradnju, a zatim da to zemljište predaju u zakup privatnom partneru – besplatno i posle konvertuju u trajno vlasništvo – takođe besplatno“, dodala je Tepić.

Navela je da građani i poslanici u Srbiji o tome ne mogu da pitaju svog predsednika, ali ocenila da kongresmeni u SAD mogu da pitaju svog.

„U Srbiji institucije ćute, parlament je obesmišljen, tužilaštvo je pod kontrolom, mediji takođe. Građani Srbije nemaju više kome da se obrate. Zato se obraćam vama“, dodala je Tepić.

Ona je pozvala američki Kongres da otvori istragu o učešću američkih državljana u tom projektu, održi javno slušanje, zatraži dokumenta od FBI i DOJ, preispita sumnju na zloupotrebu kompanija registrovanih u Delaveru i zaštiti demokratske standarde – i u SAD i u Srbiji.

(Beta)

