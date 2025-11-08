Tepić: Vlast poturila amandman, još gori zakon za rušenje Generalštaba

Potpredsednice Stranke slobode i pravde (SSP) Marinike Tepić ukazala je da je vlast preko svojih poslanika u Skupštini Srbije u juče izglasani „zakon za rušenje Generalštaba poturila amandman da Generalštab više nije kulturno dobro, da se briše iz registra u roku od 15 dana i da procedura rušenja može tada da odmah počne“.

„Kada su isto to pokušali da izvedu preko (ministara finansija i kulture) Siniše Malog i Nikole Selakovića, Tužilaštvo za organizovani kriminal je pokrenulo postupak“, navela je Tepić u pisanoj izjavi.

Napisla je da su „poturenim amandmanom na Član 9. Vučićevi poslanici ključno izmenili prvobitnu verziju zakona u odnosu na tekst koji je Milenko Jovanov uputio u skupštinsku proceduru, svesni kakav bi haos izazvali da su tako nešto odmah upisali u predlog zakona“.

„A onda, kao prave secikese i prevaranti, pribegli su preko noći poturanju amandmana koji su juče naravno usvojili kao sastavni deo zakona. Plus da zakon stupa na snagu praktično odmah – u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, odnosno sutradan“, navela je Tepić.

Paralelno, ukazala je, Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) mesecima sprovodi istragu o falsifikovanju dokumenata za isti cilj – brisanje Generalštaba iz registra kulturnih dobara – ali u okviru Vlade Srbije.

„TOK međutim deluje tromo i mnogo sporije od odluke Vučića da ovaj dil izvede po svaku cenu, pa evo i tako što je sve prebacio na Skupštinu i ‘rešio’ Lex Specialis-om, unesto preko Vlade, kako bi probao da zaštiti Sinišu Malog i Nikolu Selakovića“, rekla je Tepić.

Pozvala je TOK „da se ubaci u maksimalnu brzinu u slučaju Generalštaba i spreči ovaj i koruptivni, ali i kulturni i istorijski i bezbednosni skandal“.

On je priložila kako je prvobitno izgledao zakon, a kako izgleda usvojena verzija.

(Beta)

