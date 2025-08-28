Teško povređen dečak, udarila ga struja dok se peo na vagon u stanici Pančevački most

Maloletni dečak teško je povređen danas oko 12.25 od strujnog udara iz kontaktne mreže iznad pruge u železničkoj stanici Pančevački most u Beogradu, nakon čega je odvezen kolima Hitne pomoći, saopštilo je preduzeće „Infrastrukture železnica Srbije“.

„Teško povređeni dečak tom prilikom popeo se na elektromotornu garnituru, koja je stajala na takozvanom Dunavskom koloseku, i tom prilikom doživeo strujni udar iz kontaktne mreže iznad pruge. Drugi dečak koji je sa njim bio u društvu, prema izjavama očevidaca, nije povređen“, navodi se u saopštenju.

Na mesto nesreće izašle su pripadnici policije i vatrogasne jedinice, kao i stručne službe Infrastrukture železnica Srbije.

Na zahtev vatrogasaca, napon u kontaktnoj mreži iznad oba koloseka na pruzi Beograd Centar – Pančevo Glavna bio je isključen do 13.10 sati.

Zbog te nesreće, kako su naveli iz „Infrastrukture“, čekalo je ukupno pet vozova u železničkim stanicama Resnik, Rakovica i Ovča, kao i na prugama Vukov spomenik – Pančevački most i Pančevački Most – Krnjača.

„Podsećamo da kroz kontaktnu mrežu iznad pruge prolazi struja jačine od 25.000 volti i da nije potrebno da se dodirnu strujni vodovi da bi došlo do strujnog udara. Dovoljno je da se samo uđe u strujno kolo, koje može biti i par metara udaljeno od kontaktne mreže. Zbog toga je svako penjanje na vagone izuzetno rizično i opasno po život, a takvi slučajevi gotovo se po pravilu tragično završavaju“, dodaje se u saopštenju.

To preduzeće je navelo da prosečno godišnje nastrada pet, uglavnom mladih, osoba od strujnog udara iz kontaktne mreže, najčešće zbog penjanja na vagone.

„Infrastruktura železnice Srbije zato i ovaj put apeluje i upozorava da se ne penje na vagone, da je to opasno po život i najstrože zabranjeno, kao i da se u stanicama i pored pruge poštuju znakovi upozorenja, kako bi se izbegle nesreće i sačuvali ljudski životi“, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com