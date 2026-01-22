Tim Tonina Picule demantuje da delegacija izbegava izložbu o Jasenovcu u Skupštini

Izjave da su pojedini evroparlamentarci izričito tražili da ne prolaze pored izložbe o Jasenovcu u holu Skupštine Srbije „očito predstavljaju manipulacije s ciljem da se diskredituje misija Evropskog parlamenta“, izjavila je asistentkinja evroparlamentarca Tonina Picule.

Gloria Mage Gospić izjavila je za Insajder da protokol određuju nadležni na „temelju informacija kojima raspolažu“.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je ranije danas u Talinu da izložba o Jasenovcu u srpskom parlamentu nije provokacija evroparlamentarcima, a da su oni, tražeći da tokom posete Skupštini ne prolaze pored izložbe, pokazali nepoštovanje žrtvama, srpskom narodu i Holokaustu.

Istakla je da je Srbija dobila zvaničan dopis sa molbom da zbog određenih evroparlamentaraca i „njihovih sentimenata“ ne prolaze centralnim holom gde je izložba posvećena žrtvama iz Jasenovca, koja je postavljena jer je 27. januar Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta.

„Hoću da napravim jasnu distinkciju, to nije Evropski parlament i ovo nije signal Evropskog parlamenta, predsednica Roberta Mecola, sigurna sam, ne bi tako postupila, kao ni najveći deo evroparlamentaraca, ovo su pojedinci i njih nikada ne smemo da poštujemo kao da predstavljaju Evropsku uniju jer su danas pokazali sve suprotno evropskim vrednostima“, rekla je u izjavi srpskim novinarima u Estoniji, gde boravi u zvaničnoj poseti.

Delegacija evroposlanika od danas je u poseti Beogradu kako bi sa različitim društvenim akterima razgovarala o aktivnostima u procesu pristupanja Evropskoj uniji, fokusirajući se na oblasti i teme istaknute u dve prošlogodišnje rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji.

Najviši srpski zvaničnici odbili su da se sa njima sastanu tvrdeći da dolaze nepozvani što je iz EP kasnije demantovano.

Ipak, predstavnici vlasti sastaće se sa njima na nivou ministara i poslanika.

Članovi delegacije iz EPP su Rajnhold Lopatka iz Austrije, Davor Ivo Štir iz Hrvatske i Rasa Juknjavičenje iz Litvanije. Socijaliste i demokrate predstavljaju šefica delegacije Marta Temido i izvestilac EP za Srbiju Tonino Picula iz Hrvatske.

U ime Zelenih u delegaciji su Vladimir Prebilič iz Slovenije, grupu Obnovimo Evropu predstavlja Helmut Brandšteter iz Austrije, Evropske konzervativce i reformiste Šerban-Dimitrie Sturza iz Rumunije, a Evropu suverenih nacija Petr Bistron iz Nemačke.

(Beta)

