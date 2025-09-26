TOK: Istraga o ubistvu mladića u Peći nije prekinuta, dve godine nije saslušan nijedan novi svedok

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) saopštilo je danas da istraga o ubistvu šest mladića u pećkom kafiću „Panda“ nije prekinuta iako već dve godine, kako su naveli, nije saslušan nijedan svedok niti je preduzeta ijedna dokazna radnja.

Odgovarajući na pitanja Novinske agencije Beta o zastoju u istrazi ubistva, TOK je naveo da je od 12. maja 2016. godine, kada je pokrenuta istraga, ispitano 39 svedoka, a da u poslednje dve godine nije ispitan nijedan novi svedok.

Na pitanje da li je tačno da se istraga o „Pandi“ do sada vodila samo na okolnosti da su masakr izvršili lokalni Srbi, Tužilaštvo je navelo da su „neistinite tvrdnje da je istraga usmerena samo u pravcu insinuacija da su predmetno krivično delo izvršili lokalni Srbi“.

„Istraga protiv NN izvršilaca nije obustavljena, niti je prekinuta, što znači da je predmet u radu. To što se u ovom momentu u javnoj istrazi ne preduzimaju dokazne radnje, ne znači da se ne radi na otkrivanju izvršilaca ovog krivičnog dela“, navodi TOK.

Na pitanje zbog čega predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije ispitan nakon nekoliko njegovih izjava da zna šta se desilo u „Pandi“ i da taj „zločin nisu počinili Albanci“, Tužilaštvo je navelo da još nije odlučivano o ispitivanju novih svedoka.

„O svedocima koje u ovoj istrazi treba ispitati, između ostalih i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i vremenu kada se te dokazne radnje trebaju preduzeti, odlučiće TOK u skladu s objektivnom procenom do sada utvrđenog činjeničnog stanja te procene kada je te dokazne radnje najkorisnije obaviti“, odgovorilo je Tužilaštvo.

Pravni zastupnik oštećenih porodica advokat Ivan Ninić rekao je agenciji Beta da tužilac koji ne sme duže od deset godina da pozove Aleksandra Vučića na ispitivanje nije dostojan tužilačke funkcije i da saučestvuje u sprečavanju i ometanju dokazivanja.

„Ako se ima u vidu činjenica da se krajem ove godine navršava se 27 godina od zločina u ‘Pandi’, a da su nalogodavci i izvršioci u spisu predmeta i dalje označeni kao NN lica, onda to znači da je dosadašnja metodologija rada tužilaštva pogrešna, jer nije dala efektivne rezultate i zato je u rešavanju ovog predmeta potreban drugačiji pristup. Osoba koja je najviše zamutila vodu i svesno ometa pravdu je aktuelni predsednik Republike Aleksandar Vučić, koji je u više navrata sam priznao da zna šta se, kako i od čije ruke dogodilo u ‘Pandi’ 14. decembra 1998. godine“, ocenio je advokat.

Prema njegovim rečima, Vučić kao državni funkcioner i pravnik po profesiji, morao je da podeli svoja saznanja s tužiocem.

„Ili je plašljiv čovek ili mu je logistika iz ‘Pande’ potrebna za svoje lične i političke borbe. A, tužilac koji sve to nemo posmatra i ne sme duže od deset godina da adresira jedan poziv na Andrićev venac nije dostojan tužilačke funkcije i saučestvuje u sprečavanju i ometanju dokazivanja, što je krivično delo“, naglasio je Ninić.

Ninić je dodao da tužilaštvo nije imalo „hrabrosti i volje“ da pozove i sasluša kompletno rukovodstvo tadašnjeg Resora državne bezbednosti.

„Upravo to podgreva sumnju da umesto istine, pravde i odgovornosti za smrt šestoro ljudi, možda ipak pretežu neki drugi interesi, koja god politička opcija da je na vlasti“, kazao je.

On je podsetio i da su pre dve godine na ulicama Beograda osvanuli plakati s fotografijama i navodnim imenima ubica dece u „Pandi“, ali, kako je rekao, tužilac nije našao za shodno da ta lica sasluša.

„Ne samo da je tužilaštvo jedan takav događaj prećutalo, nego da je bilo bar malo političke volje, za kraće od 24 časa policija je mogla da utvrdi ko je takve plakate naručio, izradio i zalepio po ulicama glavnog grada. Tako nešto za mene je čin neverbalne komunikacije između onih koji znaju istinu o ‘Pandi’, a to su centri moći, koji se međusobno kontrolišu i trguju uticajem u sferi politike i kriminala“, zaključio je Ninić.

Roditelji ubijenih mladića su više od deset puta tražili prijem kod predsednika Srbije, ali ih on nikada nije primio na razgovor iako je to nekoliko puta javno obećao.

Oni su Vučiću u poslednjem pismu poručili da od njega traže i mole ga da ih primi i da im, konačno, saopšti, kako su naveli tu „istinu od koje će javnost biti zgrožena, a organi neće biti ponosni kako su sproveli istragu“, kako je on izjavio 28. decembra 2013. godine na TV Pink.

„Ovom izjavom ste nama roditeljima, ali i celokupnoj javnosti, ulili nadu da ćemo saznati ko je i zašto naredio, organizovao i izvršio ovaj monstruozni zločin. Prošlo je mnogo godina od tada, a mi ništa novo nismo saznali. Samo naslućujemo, a to što naslućujemo je toliko stravično da nam se krv u žilama ledi. Smatramo i ubeđeni smo da je ovo bila državna stvar, o kojoj je odlučeno u vrhu države i predstavlja državni teror parekselans“, ističe se u pismu roditelja ubijenih dečaka.

U pećkom kafiću „Panda“, 14. decembra 1998. godine, dvojica maskiranih napadača pucajući iz automatskih pušaka ubili su gimnazijalce Svetislava Ristića (18), Vukotu Gvozdenovića (16), Zorana Stanojevića (18), Dragana Trifovića (18) i Ivana Obradovića (15), i studenta Ivana Radevića (24).

Teže su ranjeni Mirsad Šabović (34) i Nikola Rajović (18).

(Beta)

