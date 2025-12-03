TOK navodi da za danas nije bilo zakazano saslušanje Selakovića, on tvrdi da će doći na novi datum

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) saopštilo je da je ministar kulture Nikola Selaković samoinicijativno jutros došao u to tužilaštvo, iako za danas nije bilo zakazano njegovo saslušanje u slučaju skidanja zaštite sa Generalštaba.

Iz tog tužilaštva su za portal N1 rekli da je Selakoviću lično uručena naredba za dovođenje, koja je dan ranije dostavljena policiji, te da policija neće morati da dovodi Selakovića na zakazano saslušanje

Ni tužilaštvo, niti ministar ne preciziraju za kada je saslušanje zakazano, ali Selaković za televiziju Informer navodi da nije saslušan danas, već da će se odazvati na drugi zakazani termin.

„Ja ću, naravno, da se pojavim i da raskrinkavam blokadersku, kriminalnu bandu koja je uzurpirala jedan deo tužilačke organizacije, na prvom mestu TOK. To što oni rade nije ništa drugo nego uzurpacija, politikanstvo i političko delovanje po nalogu koji dolazi spolja“, kazao je Selaković.

Ponovio je ocenu da se ovaj postupak vodi kako bi se došlo do predsednika Srbije Aleksandra Vučića, nazivajući ceo proces „velikim glupostima“ i tvrdeći da tu „nema nikakvog kriminala“.

Selaković se juče i jutros, samoinicijativno pojavio ispred Tužilaštva za organizovani kriminal, nakon što je to tužilaštvo juče dalo nalog policiji za dovođenje ministra na saslušanje u svojstvu osumnjičenog u slučaju Generalštab, pošto se nije pojavio na prethodnom saslušanju zakazanom za 28. novembar.

On je jutros u tužilaštvo došao u pratnji partijskog kolege iz Srpske napredne stranke, advokata Vladimira Đukanovića, za koga je naveo da će biti njegov branilac.

Ministar Selaković jutros u TOK došao da da izjavu, u pratnji branioca Ministar kulture Nikola Selaković došao je jutros u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK), nakon što je to tužilaštvo izdalo nalog policiji da ga dovede na saslušanje u svojstvu osumnjičenog u slučaju skidanja zaštite kulturnog dobra sa Generalštaba.

Selaković, koji je u tužilaštvo došao u pratnji stranačkog kolege iz Srpske napredne stranke (SNS) Vladimira Đukanovića, koji će biti njegov branilac, rekao je novinarima da će dati izjavu u tužilaštvu i odgovarati na sva pitanja.

„Došao sam sa braniocem, daće svaku izjavu, odgovoriti na sva pitanja, ali i da razotkrijem i da raskrinkam čitavu ovu politički montiranu farsu, koja se isključivo i jedino vodi kako bi se ovde pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, jer je njima destabilizacija Srbije, promena vlasti bez izbora, jedan jedini cilj“, kazao je ministar.

Iako je tužilaštvo izdalo nalog policiji da ministra dovede na saslušanje, jer se nije pojavio kada je pozvan 28. novembra, a svoj izastanak nije opravdao, Selaković tvrdi da je „kada je bio pozvan, uredno obavestio tužilaštvo da će doći danas, u ovo vreme“.

Selaković se i juče pojavio ispred tog tužilaštva, u pratnji provladinih medija, ali navodno nije mogao da bude primljen jer je došao nakon radnog vremena.

(Beta)

