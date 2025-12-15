TOK podigao optužni predlog protiv ministra kulture u slučaju Generalštab

Kako se navodi u saopštenju, optužni predlog podignut je i protiv sekretarke Ministarstva kulture Slavice Jelače, vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića.
Oni su osumnjičeni da su počinili zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje isprave.
TOK je naveo da nastavlja istragu u tom slučaju kako bi utvrdio da li su i neke druge osobe počinile krivična dela u tom slučaju.
(Beta)
