TOK podigao optužni predlog protiv ministra kulture u slučaju Generalštab

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) podiglo je optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još troje ljudi zbog nezakonitog postupanja prilikom uklanjanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama Generalštaba u centru Beograda, saopšteno je.

Kako se navodi u saopštenju, optužni predlog podignut je i protiv sekretarke Ministarstva kulture Slavice Jelače, vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića.

Oni su osumnjičeni da su počinili zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje isprave.

TOK je naveo da nastavlja istragu u tom slučaju kako bi utvrdio da li su i neke druge osobe počinile krivična dela u tom slučaju.

(Beta)

