TOK potvrdio da je ministar Selaković osumnjičen u slučaju Generalštab

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) potvrdilo je za N1 da se ministar kulture Nikola Selaković bez opravdanja nije pojavio u petak u tom tužilaštvu na zakazanom saslušanju.

Selaković je trebalo da bude saslušan u svojstvu osumnjičenog u okviru istrage koju u slučaju „Generalštab“ vodi TOK i zbog čega to tužilaštvo već nedeljama unazad trpi do sada nezapamćene targetiranje i pritiske najviših predstavnika vlasti, naveo je ovaj medij.

Selaković nije opravdao svoj izostanak, što znači da se ni njegov branilac, čije je prisustvo obavezno kada se osumnjičeni saslušava, nije došao u Tužilaštvo kako bi objasnio razloge izostanka.

Selaković, koji je bivši ministar pravde, nije čak ni dopis uputio TOK u kom bi objasnio zbog čega ne može da pristupi, premda su mediji juče objavili da je obilazio opštine na jugu Srbije, navodi N1.

On nije opravdao svoj izostanak, što znači da se ni njegov branilac, čije je prisustvo obavezno kada se osumnjičeni saslušava, nije došao u Tužilaštvo kako bi objasnio razloge izostanka.

Ukoliko, na primer policija, uoči saslušanja ne pronađe osumnjičenog, u tom slučaju, tužilac može da naloži hapšenje.

N1 podseća da u slučaju „Generalštab“ Tužilaštvo sumnjiči direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Gorana Vasića, v.d. direktora Gradskog Zavoda Aleksandra Ivanovića i sekretara u Ministarstvu kulture Slavicu Jelaču, da su izvršili produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Vasić je pred tužiocem u maju 2025. priznao da je falsifikovao dokumentaciju na osnovu koje je Vlada Srbije donela Odluku o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba i obrisala ga iz registra kulturnih dobara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com