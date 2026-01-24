Tokom posete Prebiliča novosadskom kampusu zgrada Filozofskog fakulteta bila zaključana

Sastanak evroposlanika Vladimira Prebiliča sa predstavnicima Univerziteta u Novom Sadu održan je na Prirodno-matematičkom fakultetu pošto je zgrada Filozofskog fakulteta bila zaključana.

Više profeora je potvrdilo agenciji Beta da je još jutros ta zgrada bila otključana.

Prebiliča je u kampusu dočekala delegacija osoblja Univerziteta, predvođena profesorkom Jelenom Kleut, koja je nedavno dobila otkaz.

Tokom sastanka sa Prebiličem, na parkingu u kampusu, nadomak zgrade Filozofskog fakulteta bile su četiri policijske marice.

Policiju je u Kampus Univerziteta u Novom Sadu u sredu pozvao dekan Filozofskog fakulteta Milivoje Alanović pošto je na fakultetu organizova protest zbog otkaza profesorki Jeleni Kleut.

Prebilič je jutros odao poštu žrtvama pada nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici i razgovarao sa aktivistima optuženim za pokušaj nasilnog rušenja ustavnog poretka.

Delegacija Evropskog parlamenta je od četvrtka u poseti Srbiji.

(Beta)

