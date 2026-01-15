Tomanović: Klinički centar nije vratio doktora Dugalića na posao u roku koji je dao sud

Iako je Prvi osnovni sud u Beogradu doneo privremenu meru i naložio Univerzitetskom kliničkom centru Srbije da u roku od osam dana vrati na posao doktora Vladimira Dugalića, nije postupljeno po nalogu suda iako je rok istekao, saopštila je danas Advokatska kancelarija Tomanović.

„Pokušaj profesora Dugalića da dobije objašnjenje rezultirao je sleganjem ramenima i ćutanjem odgovornih i admninistracije“, tvrdi ta kancelarija u saopštenju.

Odgovor Dugalićevih advokata na „upornost nepoštovanja zakona i sudske odluke“, kako se navodi, biće pokretanje postupka za plaćanje zakonskih penala, novčane kazne i utvrđivanje krivičnopravne odgovornosti.

„Lojalnost političkoj želji da se vrši odmazda nad dr Dugalićem zbog njegove podrške studentima ne može da bude zaštita odgovornim licima za neizvršenje sudskih odluka kod kojih ni žalba, ako je uopšte dozvoljena, ne odlaže izvršenje“, navodi se u saopštenju.

Dugalić je smenjen krajem 2024. godine iz Drugog odeljenja hepato-bilio-pankreatične hirurgije Prve hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, nakon čega je tužio upravu Klinike, a krajem septembra 2025. godine Prvi osnovni sud u Beogradu je poništio aneks ugovora kojim je smenjen sa mesta načelnika kao nezakonit.

Posle te odluke suda, Klinika je bila dužna da profesora Dugalića vrati na staro radno mesto, ali mu je krajem decembra uručila otkaz nakon što je odbio da potpiše aneks ugovora o radu, za koji tvrdi da je nezakonit.

Prvi osnovni sud u Beogradu je nakon toga usvojio predlog njegovog advokata i doneo privremenu meru kojom se nalaže Univerzitetskom kliničkom centru da vrati na posao doktora Dugalića u roku od osam dana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com