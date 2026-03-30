Tramp: Ako Hormuz ne bude otvoren odmah, uništićemo ostrvo Harg, iranske elektrane i naftne bušotine

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će SAD, ukoliko prolaz kroz Hormuski moreuz ne bude odmah otvoren, uništiti ostrvo Harg, iransku energetsku infrastrukturu i naftne bušotine.

„Ako Hormuski moreuz ne bude odmah otvoren za poslovanje, završićemo naš lepi boravak u Iranu dizanjem u vazduh i potpunim uništavanjem svih njihovih elektrana, naftnih bušotina i ostrva Harg (a moguće i svih postrojenja za desalinizaciju!), koje namerno još nismo ni dotakli“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušal.

On je naveo da bi takav napad bio osveta za „brojne vojnike i druge koje je Iran poklao i ubio tokom 47-godišnje vladavine terora starog režima“.

Tramp je dodao da SAD vode „ozbiljne pregovore“ sa „novim, i razumnijim, režimom“ o okončanju rata, i da je u njima ostvaren „veliki napredak“, ali nije naveo sa kime SAD vode pregovore.

Američki predsednik nedavno je naveo da se pregovori o okončanju rata dobro razvijaju i dao Teheranu više vremena da okonča blokadu Hormuza.

(Beta)

