Tramp: Ako nam saveznici ne pomognu oko Ormuskog moreuza, to će biti veoma loše za budućnost NATO-a

Predsednik SAD Donald Tramp je upozorio saveznike u NATO-u da bi njihovo odbijanje da pomognu u obezbeđivanju Ormuskog moreuza bilo veoma loše za budućnost te zapadne vojne alijanse, čime je pojačao pritisak na Evropu da podrži američke napore sa ciljem ponovnog otvaranja tog ključnog pomorskog koridora.

Tramp je u intervjuu za Fajnenšel tajms rekao da zemlje koje imaju koristi od isporuka nafte kroz Persijski zaliv treba da pomognu u zaštiti plovnog puta, prenosi briselski portal Politiko.

„Jedino je prikladno da oni koji imaju koristi od Ormuskog moreuza pomognu da se tamo ništa loše ne dogodi. Ako ne bude odgovora ili ako on bude negativan, mislim da će to biti veoma loše za budućnost NATO-a“, kazao je Tramp.

Naveo je da bi članice zapadne vojne alijanse mogle da doprinesu pomorskim sredstvima kao što su minolovci, kojih Evropa ima daleko više nego SAD. Tramp je prethodnih dana pomenuo Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju i Veliku Britaniju kao zemlje od kojih očekuje pomoć u Persijskom zalivu.

SAD i Izrael su krajem februara pokrenuli rat protiv Irana, koji je uzvratio napadima na druge bliskoistočne zemlje, pre svega na američke vojne baze u njima. Iranska vlast je takođe zatvorila Ormuski moreuz, što je dovelo do skoka cena nafte širom sveta. Teheran je time želeo da izvrši snažan ekonomski pritisak na Trampa i na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kako bi prekinuli rat protiv Irana.

(Beta)

