Tramp bi da bude uključen u izbor vrhovnog vođe Irana

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) je večeras izjavio da on "mora da bude uključen" u izbor naslednika vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamnenija, ubijenog u subotu, 28. februara, na početku američko-izraelskih napada na Iran.

Tramp je za sajt vesti Aksios (Axios) rekao da „Iranci gube vreme“ i da Hamneijevi sin Modžtabe (56), takođe sveštenik, viđen kao potencijalni naslednik u svetskim medijima, nije za tu funkciju jer je „laka kategorija“ i nikad nije bio na državnim položajima.

„Moram biti uključen u izbor, kao što sam bio sa Delsi Rodriges (Delcy Rodriguez) u Venecueli“, rekao je Tramp o stupanju na dužnost privremene predsednice Venecuele posle američkog zarobljavanja i odvođenja predsednika Nikolasa Madura (Nicolas) početkom ove godine.

„Hamneijev sin je za mene neprihvatljiv. Želimo nekoga ko će doneti harmoniju i mir Iranu“, rekao je Tramp.

Kazao je da će se protiviti izbor bilo koga ko bi nastavio politiku Alija Hamneija, jer bi to „primoralo Sjedinjene Američke Države da za pet godina opet ratuju“.

(Beta)

