Tramp: Bilo šta manje od Grenlanda pod kontrolom SAD je neprihvatljivo

U objavi na svojoj društvenoj mreži Trut soušal, Tramp je ponovio argument da je SAD „Grenland potreban radi nacionalne bezbednosti“.
Dodao je da NATO treba da predvodi preuzimanje Grenlanda, i da bi u suprotnom to učinile Rusija ili Kina.
„NATO postaje mnogo snažniji i efikasniji sa Grenlandom u rukama Sjedinjenih Država. Sve manje od toga je neprihvatljivo“, napisao je Tramp.
Tramp insistira na preuzimanju ostrva, dok zvaničnici i stanovnici Grenlanda, poluautonomne teritorije Danske i saveznika SAD u savezu NATO, kažu da on nije na prodaju.
Bela kuća nije isključila mogućnost preuzimanja arktičkog ostrva silom.
Vens će se danas Vašingtonu sastati sa ministrom spoljnih poslova Danske Larsom Lokeom Rasmusenom i njegovom grenlandskom koleginicom Vivijan Mocfeldt.
Pre sastanka, francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro osudio je „ucenu“ SAD oko Grenlanda.
Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen saopštio je juče na da Grenland bira da ostane u okviru Danske.
„Ako moramo da biramo između Sjedinjenih Država i Danske ovde i sada, biramo Dansku. Biramo NATO. Biramo Kraljevinu Dansku. Biramo EU“, rekao je Nilsen na konferenciji za novinare u Kopenhagenu.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com