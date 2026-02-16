Tramp čestitao 18. godišnjicu nezavisnosti Kosova, Rama u nenajavljenoj poseti

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump čestitao je Kosovu 18. godišnjicu nezavisnosti, naglasivši da "SAD ostaju nepokolebljive u podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Kosova".

„Kako naši odnosi nastavljaju da se produbljuju, radujemo se proširenju našeg partnerstva, uključujući i povećanje trgovine i investicija koje podstiču zajednički prosperitet“, navodi se u Trampovom pismu upućenom predsednici Kosova Vjosi Osmani.

U pismu se takođe navodi da su SAD spremne da rade „rame uz rame sa Kosovom na unapređenju mira i stabilnosti, na obostranu korist“.

„Želim da zahvalim vama i svim građanima Kosova na vašoj kontinuiranoj podršci naporima Sjedinjenih Američkih Država da rešavaju globalne izazove u Ukrajini, Gazi i na drugim mestima. Takođe pozdravljam Kosovo kao jednog od osnivača Odbora za mir, čiji je cilj da svet učini bezbednijim, snažnijim i prosperitetnijim“, navodi se u Trampovom pismu.

Tramp je naveo i da je ova godišnjica „prilika da se razmisli o napretku Kosova“, kao i da se raduje „još snažnijoj saradnji i partnerstvu“.

Albanski premijer Rama danas u nenajavljenoj poseti Kosovu

Premijer Albanije Edi Rama danas boravi u poseti Kosovu, saopšteno je iz Policije Kosova.

Za sada nema zvaničnih informacija sa kim će se Rama susresti, niti je njegova poseta bila najavljena medijima.

U saopštenju policije se navodi da će tokom ove posete brinuti o očuvanju javnog reda i mira, kao i o regulisanju saobraćaja tokom kretanja pratnje i boravka delegacije na Kosovu.

„Radi omogućavanja nesmetanog kretanja pratnje prema planiranom itinereru od graničnog prelaza/aerodroma, kao i održavanja aktivnosti prema zvaničnoj agendi posete, Policija Kosova će izvršiti privremene obustave saobraćaja (u kratkim vremenskim intervalima) na pojedinim putnim pravcima (kuda se očekuje prolazak pratnje), uz moguće preusmeravanje saobraćaja na alternativne pravce“ piše u saopštenju.

Policija Kosova je zamolila građane i sve učesnike u saobraćaju za razumevanje.

(Beta)

