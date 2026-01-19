Tramp: Danska nije uspela da ukloni rusku pretnju sa Grenlanda, sada će to biti učinjeno

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da Danska nije uspela da ukloni „rusku pretnju“ sa Grenlanda da je sada vreme za to.

„Sada je vreme i to će biti učinjeno!!! NATO već 20 godina govori Danskoj da ‘morate ukloniti rusku pretnju sa Grenlanda’. Nažalost, Danska ništa nije mogla da uradi po tom pitanju“, napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži.

Tramp je više puta isticao da neće odustati dok ne bude posedovao Grenland, autonomnu teritoriju Danske.

Lideri Danske i Grenlanda insistirali su da ostrvo nije na prodaju i da ne želi da postane deo SAD, prenosi Rojters.

Tramp je rekao da Grenland postaje ključan za bezbednosne interese SAD zbog sve veće prisutnosti Kine i Rusije. Danski i drugi evropski zvaničnici su ukazali da je Grenland već zaštićen kolektivnom bezbednosnom poveljom NATO-a.

