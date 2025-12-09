Tramp: Evropljani su slabi, Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine

Američki predsednik Donald Tramp (Donald Tramp) ocenio je da su Evropljani slabi i da Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine.

„Mislim da su oni (Evropljani) slabi, ali takođe mislim da žele da budu politički korektni. Mislim da ne znaju šta da rade“, rekao je Tramp u danas emitovanom intervjuu britanskom portalu Politiko (Politico).

Američki predsednik je optužio evropske lidere za neaktivnost, navodeći da imigracija ugrožava održivost nekoliko evropskih država.

Tramp je ponovio da se invazija na Ukrajinu nikada ne bi dogodila da je on bio predsednik SAD 2022. godine kada je invazija počela, tvrdeći da je Kijev izgubio „mnogo strateške teritorije“.

Američki predsednik je dodao da bi Ukrajina možda trebalo da prihvati kompromis.

Prema njegovim rečima, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bi trebalo da održi predsedničke izbore.

„Mislim da je važno održati izbore. Oni koriste rat kao izgovor da ne održe izbore. Možda bi Zelenski pobedio. Ne znam ko bi pobedio. Ali nisu imali izbore dugo vremena. Znate, pričaju o demokratiji, ali u nekom trenutku, to više nije prava demokratija“, rekao je Tramp.

On je kritikovao ukrajinskog predsednika što nije proučio najnovije mirovne predloge.

„Trebalo bi da ih pročita. Njegovom timu se dopao predlog. Zaista im se dopao“, dodao je Tramp.

Američki predsednik je optužio nekoliko evropskih vlada da su dozvolile milionima ljudi da uđu u Evropu, osuđujući „katastrofalne imigracione politike“ koje su navodno promenile gradove poput Pariza, Londona i Stokholma.

Tramp je ocenio da je „Evropa u opadanju jer je predvode slabi lideri“.

Predsednik SAD je istovremeno potvrdio podršku evropskim liderima poput mađarskog premijera Viktora Orbana.

Dodao je da ne planira povlačenje SAD iz NATO, ali je izrazio želju da Evropljani „preuzmu više odgovornosti za sopstvenu odbranu“.

Briselski portal je ranije danas preneo da je Tramp prvi u godišnjem rangiranju 28 najmoćnijih ljudi u evropskoj politici nazivajući ga „transatlantskim udarnim talasom“.

Rangiranje je pokazalo da niko nema više uticaja, u ili na Evropu, od američkog predsednika, dodao je Politiko.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com