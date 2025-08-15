Tramp i Putin danas se sastaju na Aljasci, istorijski samit ili fijasko

Predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin će odlučiti na Aljasci, da li će ovaj 15. avgust ostati zabeležen u istoriji kao dan kada je određena sudbina Ukrajine posle više od tri godine rata.

Ako je verovati američkom predsedniku, koji se ne opterećuje nijansama, to će biti sve ili ništa, piše agencija Frans pres.

Tramp, kome je ovo prvi lični susret sa ruskim predsednikom od 2019, rekao je da će za pet minuta znati da li će susret biti fijasko ili će dozvoliti da se ocrta izlaz za najkrvaviji sukob u Evropi od Drugog svetskog rata.

Ako sve prođe dobro Tramp daje uveravanja da će ovaj susret „otvoriti put za drugi susret“ u troje koji će uključiti i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, dajući do znanja da bi taj susret mogao da bude organizovan vrlo brzo.

Putin na sastanak sa sobom vodi lojaliste stare garde i mlađe finansijske stratege da se sastanu sa najpoverljivijim Trampovim savetnicima, prenosi danas list Gardijan.

Tramp će doći sa svojim savetnicima u koje ima najviše poverenja.

Uz Putina će biti ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, savetnik za spoljnu politiku Juri Ušakov, ministar odbrane Andrei Belousov, šef ruskog Direktnog investicionog fonda Kiril Dmitrijev, ministar finansija Anton Siluanov.

U američkoj delegaciji je državni sekretar SAD Marko Rubio, specijalni izaslanik za Ukrajinu i Bliski istok Stiv Vitkof, ministar odbrane Pit Hegset.

Kako javlja agencija Ria Novosti, Putin je već stigao u Magdan, na daleki istok Rusije pre sastanka sa Trampom na Aljasci.

Kako je javio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, predsednik će pregledati javne radove i industrijske objekte u regionu, a razgovaraće i sa gubernatorom Sergejem Nosovim, a zatim će otići na Aljasku i započeti rusko-američke poslove, prenosi Ria Novosti.

Ukrajinski predsednik i evropski lideri svedeni su na to da danas čekaju da ih nepredvidjivi američki predsednik, kao što se obavezao, informiše o sadržaju svog razgovora sa Vladimirom Putinom, piše Frans pres.

Nekoliko sati pred susret nemački kancelar Fridrih Merc rekao je da će Putin danas „imati priliku da prihvati primirje“ u Ukrajini, dok bi, kako je ocenio, Tramp „mogao da ostvari znatan korak ka miru“.

Sastanak treba da počne danas oko 21.30 po srednjoevropskom vremenu, saopštio je Kremlj. Posle razgovora dvojice lidera, biće radni dorućak sa savetnicima, a očekuje se da će dvojica predsednika zatim održati konferenciju za novinare, koja će biti prva zajednička pojava pred kamerama od 2018. u Helsinkiju.

Za Kijev i Evropu najgori scenario bio bi da Donald Tramp koji je oduvek bio fasciniran autoritarnom vlašću Vladimira Putina dozvoli da bude ubeđen da prekroji mapu Ukrajine po volji Moskve.

Američki predsednik juče je rekao da neće dozvoliti da se Putin poigra s njim.

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je po dolasku u Enkoridž sinoć da će Rusija prestaviti „jasnu, razumljivu pozciju“ američkom predsedniku Trampu, prenosi Si-En-En (CNN).

Lavrov je kratko razgovarao sa novinarima kada je stigao sinoć u hotel u Enkoridžu, noseći duksericu sa natpisom SSSR.

On je rekao da je mnogo urađeno tokom nedavne posete specijalnog izaslanika Sstiva Vitkofa Moskvi i da se Kremlj nada da će biti nastavljen „taj koristan razgovor“ tokom današnjeg samita.

„Mi nikad ne pravimo nikakve planove unapred. Znamo da imamo argumente, jasnu, razumljivu poziciju, i mi ćemo je prestaviti“, rekao je Lavrov.

(Beta)

