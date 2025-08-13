Tramp i Putin sastaće se u vojnoj bazi iz Hladnog rata

Sastanak predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa (Trump) i Rusije Vladimira Putina, zakazan za petak, održaće se u vojnoj bazi koja je štitila SAD od Sovjetskog saveza tokom Hladnog rata, a i sada ih štiti od Rusije.

To je baza Elmendorf-Ričardson vazduhoplovnih snaga i kopnene vojske u blizini Enkoridža, najvećeg grada savezne države Aljaske, saopštio je zvaničnik Bele kuće.

Baza je nastala spajanjem vazduhoplovne baze Elmendorf i vojne tvrđave Ričardson, a odatle su se, tokom Hladnog rata, pratile i odvraćale vojne aktivnosti i moguće nuklearne napade Sovjetskog saveza.

Ona je, tokom Hladnog rata, stekla naziv „Najbolji pokrivač Severne Amerike“, navodi se na sajtu baze.

Avioni iz baze i dalje presreću ruske letelice koje redovno ulaze u vazdušni prostor SAD.

Zadaci te baze su da podrži i brani interese SAD u Azijsko-pacifičkom regionu i širom sveta obezbeđujući jedinice spremne za slanje avionima širom sveta i dejstvovanje snaga po zahtevu Jedinstvene borbene komande Oružanih snaga SAD odgovorne za Indo-pacifički region (USINDOPACOM).

Tramp bi sa Putinom trebalo da razgovara o sporazumu za okončanje rata u Ukrajini, koji traje od februara 2022. godine.

Lideri nekoliko zemalja Evropske unije (EU) i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imali su danas onlajn sastanak s Trampom, pošto oni nisu pozvani na samit na Aljasci.

Nemački kancelar Fridrih Merc ocenio je da je „razgovor bio konstruktivan“, a predsednik Francuske Emanuel Makron je povtrdio da Tramp želi da s Putinom postigne dogovor o prekidu vatre u Ukrajini.

