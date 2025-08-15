Tramp i Putin se rukovali pri susretu na Aljasci

Ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp rukovali su se danas po dolasku na Aljasku, gde je počeo sastanak dvojice lidera.

Putin i Tramp su skoro istovremeno, prvo američki predsednik a zatim ruski, izašli iz svojih aviona i krenuli po crvenom tepihu jedan prema drugom.

Tramp je na trenutak pozdravio dolazak Putina i aplauzom, a Bi-Bi-Si (BBC) je ocenio da je ruski lider imao topao dočak.

Posle rukovanja i zajedničkog fotografisanja, Putin i Tramp su zajedno ušli u blindirani automobil, pri čemu se videlo da su razmenili po neku reč.

Prema ranijim najava se očekivalo da će Putin i Tramp imati tet-a-tet sastanak, ali kako je javio BBC, portparolka Bele kuće Karolajn Livit rekla je novinarima da će se na susretu na Aljasci Trampu pridružiti državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiv Vitkof.

Na ručku nakon sastanka biće prisutni i Rubio i Vitkof, kao i ministar finansija Skot Besent, ministar trgovine Hauard Lutnik, ministar odbrane Pit Hegset i šefica kabineta Suzi Vajls.

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i savetnik za spoljnu politiku Jurij Ušakov biće sa Putinom na sastanku sa Trampom, najavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Kremlj je danas najavio da bi sastanak na Aljasci mogao da traje „najmanje šest do sedam sati“.

Očekuje se da će dvojica lidera imati zajedničku konferenciju za novinare.

Tramp, kome je ovo prvi lični susret sa ruskim predsednikom od 2019, rekao je ranije da će za pet minuta znati da li će susret biti fijasko ili će dozvoliti da se ocrta izlaz za najkrvaviji sukob u Evropi od Drugog svetskog rata.

(Beta)

