Tramp i Si razgovarali telefonom o trgovini, Tajvanu i Ukrajini

Predsednik SAD Donald Tramp i kineski predsednik Si Đinping razgovarali su danas telefonom o trgovini, situaciji na Tajvanu i ratu u Ukrajini, saopštili su Bela kuća i kineski zvaničnici.

Prema navodima kineske državne agencije Sinhua, Si je tokom razgovora poručio da je „povratak Tajvana matici važan deo posleratnog međunarodnog poretka“.

Zvaničnik Bele kuće potvrdio je da je razgovor održan jutros, ali nije izneo detalje o sadržaju razgovora.

Telefonski poziv usledio je nakon nedavne izjave japanske premijerke Sanae Takaiči, da bi se japanska vojska mogla uključiti u sukob ukoliko bi Kina preduzela akciju protiv Tajvana, samoupravnog ostrva za koje Peking tvrdi da mora biti vraćeno pod njegovu kontrolu.

Si je u razgovoru naglasio da bi Kina i SAD, koje su bile saveznici tokom Drugog svetskog rata, trebalo „zajednički da čuvaju pobednički ishod rata“.

Dvojica lidera razgovarala su i o trgovinskim odnosima, ali kinesko saopštenje nije navelo konkretne dogovore, uključujući pitanja poput kupovine američke soje.

