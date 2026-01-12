Tramp: Iran predložio pregovore

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Teheran predložio pregovore nakon njegove pretnje da će napasti Iran zbog obračuna sa demonstrantima i stradanja više stotina ljudi.

Tramp je sinoć rekao da njegova administracija pregovara o zakazivanju sastanka sa Teheranom, ali je upozorio da će možda morati prvo da deluje jer se izveštaji o povećanju broja smrtnih slučajeva gomilaju, a vlada nastavlja da hapsi demonstrante.

„Sastanak se ugovara, ali možda ćemo morati da delujemo i pre sastanka zbog onoga što se dešava. Ali sastanak se ugovara. Iran je pozvao, žele da pregovaraju“, rekao je Tramp sinoć novinarima.

Iran nije izdao saopštenje vezano za Trampovu izjavu, ali je ranije je upozorio da će američka vojska i Izrael biti „legitimne mete“ ako SAD upotrebe silu da zaštite demonstrante.

Najmanje 544 ljudi je poginulo, 496 demonstranata i 48 pripadnika snaga bezbednosti, dok je oko 10.600 ljudi pritvoreno tokom dve nedelje protesta, podaci su američke aktivističke organizacije (Human Rights Activists News Agency).

Zbog gašenja interneta u Iranu i prekida telefonskih linija, praćenje protesta iz inostranstva je teže.

Tramp je već izrazio podršku demonstrantima. Njujork tajms i Volstrit džornal su, pozivajući se na anonimne američke zvaničnike, objavili tokom vikenda da su Trampu predstavljene vojne opcije za napad na Iran, ali da još nije doneo konačnu odluku.

Demonstracije protiv iranske vlade održane su sinoć u Vestvudu, u Los Anđelesu, gde je najbrojnija iranska zajednica izvan Irana.

Policija Los Anđelesa reagovala je nakon što je kamion naleteo na demonstrante. Vozilo je udarilo u jednu osobu, niko nije teže povređen, a vozač kamiona je uhapšen.

Australija pozvala svoje državljane da odmah napuste Iran, moguće zatvaranje vazdušnog prostora

Australija je danas pozvala svoje državljane koji se nalaze u Iranu da odmah napuste zemlju.

„Napustite Iran odmah. Komercijalne opcije za odlazak su i dalje dostupne, ali postaju sve više ograničene. Uskoro bi moglo doći do zatvaranja vazdušnog prostora i otkazivanja letova, što će onemogućiti kasniji odlazak“, piše u upozorenju na onlajn servisu Ministarstva spoljnih poslova Australije za pomoć domaćim putnicima.

U upozorenju piše da se i dalje ne preporučuje putovanje u Iran, i da državljani Australije koji uprkos upozorenju ne napuste zemlju sami odgovaraju za svoju bezbednost.

Njima se savetuje da budu spremni za boravak u skloništu na duže vreme, i da se naprave zalihe vode, hrane i lekova.

U upozorenju se navodi da je rad australijske ambasade u Iranu obustavljen i da je pružanje konzularne pomoći „izuzetno ograničeno“.

„Bezbednosna situacija u Iranu je izuzetno nestabilna… Reakcija snaga bezbednosti na proteste bila je oštra, a mnogi demonstranti i prolaznici su povređeni, ubijeni ili pritvoreni. Izbegavajte javna okupljanja i proteste. Australijanci, uključujući i one sa dvojnim državljanstvom, su u velikom riziku od hapšenja“, piše u upozorenju.

(Beta)

