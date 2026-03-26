Tramp: Iranski lideri pregovaraju sa SAD, ali se plaše da to priznaju

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su razgovori sa iranskim liderima u toku, ali da se oni "plaše" da priznaju da pregovaraju sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

„Oni pregovaraju. I toliko žele da postignu dogovor, ali se plaše da to kažu jer misle da će ih sopstveni narod ubiti“, rekao je Tramp na događaju za prikupljanje sredstava za republikance u sredu uveče.

Tramp je govorio nakon što je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio da Iran „za sada nema nameru da pregovara“ i da će zemlja nastaviti da se „brani“.

(Beta)

