Tramp ismevao i kritikovao UN tokom govora u Generalnoj skupštini

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) je danas kritikovao UN zbog toga što mu nisu pomogle u njegovim mirovnim naporima, a taj govor prvog dana početka ovogodišnjeg zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku je bio prožet podsmevanjem.

„Dve stvari koje sam dobio od Ujedinjenih nacija bile su neispravne pokretne stepenice i neispravan mikrofon“, rekao je Tramp o tehničkim problemima koje je danas imao.

Kazao je i da su UN „veoma daleko od ispunjenja svog potencijala“.

Tramp je u političkom delu govora rekao da bi priznavanje palestinske države bila „nagrada za zločine“ koje je počinio palestinski pokret Hamas.

„To bi bila nagrada za ove užasne zločine, uključujući i one od 7. oktobra (2023.), čak i dok odbijaju da oslobode taoce ili pristanu na prekid vatre“, rekao je on.

Povodom rata Rusije u Ukrajini je pozvao Evropu da odmah prestane da kupuju rusku naftu, a kazao je i da mnoge evropske zemlje „idu pravo u pakao“ zbog politike primanja migranata.

Pomenuvši i promene klime, Tramp je ocenio da je to „najveća prevara koja je ikada smišljena protiv celog sveta“ i da su te proemne „izmislili zlonamerni ljudi“.

(Beta)

