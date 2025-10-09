Tramp: Izrael i Hamas postigli dogovor o prvoj fazi plana za okončanje borbi i oslobađanje talaca

Izrael i Hamas su se složili o „prvoj fazi“ mirovnog plana predsednika SAD Donalda Trampa za prestanak borbi i oslobađanje talaca s jedne, i zatvorenika s druge strane, objavio je on sam u sredu kao najveći proboj ka miru u tom dvogodišnjem ratu.

„To znači da će SVI taoci biti pušteni vrlo brzo, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prve korake ka snažnom, trajnom i večnom miru“, napisao je Tramp na društvenim mrežama. „Sve strane će biti tretirane pošteno!“, dodao je on.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je na društvenim mrežama rekao o preostalim taocima koje dve godine drži palestinski Hamas: „Uz Božju pomoć vratićemo ih sve kući“.

Hamas je objavio da će sporazum osigurati povlačenje izraelskih trupa i omogućiti ulazak pomoći u Pojas Gaze i razmenu talaca za Palestince zatvorene u Izraelu.

Hamas planira da oslobodi svih 20 živih talaca ovog vikenda, rekli su za Asošijejted pres ljudi upoznati sa situacijom, dok će izraelska vojska početi povlačenje iz većine Gaze.

Nije jasno da li su strane postigle napredak o spornijim pitanjima, uključujući da li će se Hamas demilitarizovati – kako je Tramp zahtevao, i kakvo će biti upravljanje Pojasom Gaze, razorenim ratom.

Ali sporazum je ipak najznačajniji razvoj događaja od ​​januara i februara kada je takođe bilo oslobađanja Izraelaca iz Hamasovog zatočeništva u zamenu za puptanje Palestinaca iz izraelskih zatvora.

Sporazum je učvršćen u Egiptu posle višednevnih pregovora o mirovnom planu kojeg je podržao Tramp, a za koji se nada da će na kraju rezultirati trajnim okončanjem rata i održivim mirom u regionu.

Rat je počeo napadom Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, od kojih su mnogi bili civili, a 251 je Hamas uzeo za taoce. Izraelska vojna kampanja odmazde ostavila je više od 67.000 mrtvih Palestinaca, opustošila Gazu i preokrenula globalnu politiku.

Tramp je ranije u sredu izrazio optimizam rekavši da razmatra putovanje na Bliski istok u roku od nekoliko dana.

Još jedan nagoveštaj postizanja sporazuma Izraela i Hamasa je došao nešto kasnije u sredu kada je američki državni sekretar Marko Rubio predao Trampu poruku na papiru Bele kuće u kojoj je pisalo: „Morate uskoro da odobrite objavu na Trut Sošalu kako biste mogli da prvi objavite sporazum“. Trut Sošal je predsednikova omiljena platforma društvenih medija.

Ta poruka je navela Trampa da proglasi na jednom sastanku: „Veoma smo blizu dogovora na Bliskom istoku“.

(Beta)

