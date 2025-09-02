Tramp je rekao da je vrlo razočaran Putinom, ali ne najavljuje sankcije Rusiji

Predsednik SAD Donald Tramp je danas izjavio da je „vrlo razočaran“ predsednikom Rusije Vladimirom Putinom pošto njihov sastanak u Aljasci nije doveo do napretka ka okončavanju ruskog rata u Ukrajini.

„Imali smo super odnos“, rekao je Tramp u radio-intervju i da je „vrlo razočaran predsednikom Putinom… Hiljade ljudi umiru, to je rat koji nema nikakvog smisla“.

Američki predsednik ipak nije precizirao da li će se njegovo razočaranje ima posledice za Rusiju kojoj je dao dvonedeljni ultimatum koji ističe krajem ove nedelje.

On je rekao da nije bio zabrinut potencijalnim savezom Rusije i Kine o čemu su danas razgovarali Putin i predsednik Si Đinping u Pekingu uoči velike vojne parade u glavnom gradu Kine.

„Uopšte nisam zabrinut“, rekao je Tramp.

„Imamo daleko najmoćnije vojne snage na svetu, a oni nikad neće koristiti svoje vojne snage protiv nas. Verujte mi, to bi bila najgora stvar koju bi ikad mogli da urade, rekao je Tramp.

(Beta)

