Tramp: Kambodža i Tajland spremni da obnove primirje

Predsednik Sjedinjenih američkih država (SAD) Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da su se premijeri Kambodže Hun Manet i Tajlanda Anutin Čarnvirakul složili da obnove primirje nakon obnove pograničnih sukoba.

Tramp je to objavio na svojoj društvenoj mreži „Trut Soušal“ (Truth Social) nakon razgovora sa premijerima.

„Dogovorili su se da večeras prekinu svu pucnjavu i da se vrate originalnom mirovnom sporazumu koji je sklopljen sa mnom i njima, uz pomoć velikog premijera Malezije, Anvara Ibrahima“, naveo je Tramp u objavi.

Prvobitni prekid vatre između Tajlanda i Kambodže dogovoren je u julu ove godine uz posredovanje Malezije, a sproveden pod pritiskom Trampa, koji je pretio da će ukinuti trgovinske privilegije ukoliko se dve zemlje ne pomire.

Pogranični sukobi su se nastavili i nakon dogovora o prekidu vatre.

