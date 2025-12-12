Tramp: Kambodža i Tajland spremni da obnove primirje

Tramp je to objavio na svojoj društvenoj mreži „Trut Soušal“ (Truth Social) nakon razgovora sa premijerima.
„Dogovorili su se da večeras prekinu svu pucnjavu i da se vrate originalnom mirovnom sporazumu koji je sklopljen sa mnom i njima, uz pomoć velikog premijera Malezije, Anvara Ibrahima“, naveo je Tramp u objavi.
Prvobitni prekid vatre između Tajlanda i Kambodže dogovoren je u julu ove godine uz posredovanje Malezije, a sproveden pod pritiskom Trampa, koji je pretio da će ukinuti trgovinske privilegije ukoliko se dve zemlje ne pomire.
Pogranični sukobi su se nastavili i nakon dogovora o prekidu vatre.
(Beta)
