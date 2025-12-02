Tramp kaže neće Somalijce u Americi, pozvao ih da se vrate u njihovu zemlju i srede je

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas tokom dugog sastanka svoje vlade da ne želi somalijske imigrante u SAD i da se državljani te istočnoafričke zemlje razorene ratom suviše oslanjaju na američku socijalnu zaštitu i doprinose malo Americi.

Tramp je ovo izjavio samo nekoliko dana pošto je njegova administracija objavila da prekida sve odluke o tražiocima azila posle oružanog napada na dvoje pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu, u kome je jedna pripdadnica ubijena a drugi pripadnik ranjen. Osumnjičen u prošlonedeljnom incidentu je iz Avganistana ali je Tramp iskoristio taj trenutak da pokrene pitanja o imigrantima iz drugih država uključujući i iz Somalije.

„Oni ne doprinose ništa. Socijalna davanja su nešto kao 88 odsto. Oni ništa ne doprinose. Ne želim ih u našoj zemlji. Ima razloga što njihova zemlja ne valja. Njihova zemlja je grozna, i ne želimo ih u našoj zemlji“, rekao je Tramp.

Istovremeno su mediji javili da se sprema operacija imigracionih agenata koja će prvenstveno biti usmerena protiv somalijskih imigranata koji žive nezakonito u SAD, rekla je jedna osoba upoznata sa planiranjem, prenosi agencija AP.

Operacija bi mogla da počne za nekoliko dana i očekuje se da će se usmeriti na ljude u oblasti Mineapolisa i Sent Pola, koji imaju konačna naređenja za deportaciju, rekla je ta osoba.

Timovi imigracionih agenata će delovati u ta dva grada, koji su takoreći spojena pa se još i nazivaju Blizanački gradovi, u kako je opisala ta osoba operaciji visokog prioriteta, mada su planovi za sada neutvrđeni i mogu da se izmene.

Porptarolka Agencije za državnu bezbednost Triša Maklaflin rekla je da agencija neće da govori o budućim ili potencijalnim operacijama.

(Beta)

