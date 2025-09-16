Tramp krenuo za Veliku Britaniju, čekaju ga i kralj i demonstranti

Predsednik SAD Donald Tramp krenuo je danas u svoju drugu zvaničnu posetu Velikoj Britaniji gde ga tokom predstojeća dva dana očekuju velika kraljevska pompa namenjena da ga smekša, ali i hiljade demonstranta u Londonu.

Neposredno pred polazak Tramp je rekao da se raduje velikoj časti koja će mu biti ukazana i da je kralj Čalrs Treći njegov „dugogodišnji prijatelj“ i „vrlo elegantan džentlmen koji vrlo dobro predstavlja svoju zemlju“.

Prvi put je da će neki predsednik SAD imati dve zvanične posete Velikoj Britaniji.

Po nekim britanskim medijima kralj Čarls Treći (76) koji se i dalje leči od raka, nije bio oduševljen idejom da pozove u posetu nepredvidivog Trampa s kojim se prethodni put 2019. sastala kraljica Elizabeta Druga.

Ali laburistička vlada želi da iskoristi Trampovu fascinaciju kraljevskom porodicom da bi ojačala istorijske „specijalne odnose“ Londona i Vašingtona.

U kraljevskom delu državne posete Tramp treba da odsedne sutra u okviru Dvorca Vindzor, 40 kilometara od Londona, a tradicionalna povorka kočija s delegacijom će biti samo u Vindzorskom parku, izbegavajući ulice tog gradića.

Tramp će se zatim u četvrtak sastati s premijerom Kirom Starmerom u Čekersu, njegovoj zvaničnoj seoskoj rezidenciji 70 kilometara od Londona što će biti politički i ekonomski deo posete, a potom iste večeri putuje nazad, kući.

Razgovori će se odnositi na nedavni trgovinski sporazum po kojem je Velika Britanija uspela da izbegne najveće carine Vašingtona.

„Britanci hoće da vide da li mogu malo da doteraju sporazum, i mi ćemo o tome razgovarati“, rekao je američki predsednik.

U Čekersu će Starmer i Tramp razgovarati i o najmanje deset milijardi funti (11,56 milijardi evra) američkih investicija u britanski tehnološki, bankarski i nuklearni sektor.

Za zabavu predsednika Trampa i njegove supruge Melanije ni na čemu se nije štedelo pre svega u sredu pred podne kada će ih u Vindzoru s velikom ceremonijalnom pompom dočekati kralj Čarls i kraljica Kamila. Biće ispaljene krajevske topovske salve iz dvorca i s Londonske kule u njihovu čast, a potom će u kočijama pradirati s kraljem, kraljicom, prestolonaslednikom Vilijamom i njegovom suprugom Ketrin.

Kraljevska garda sa tri puka će zatim u dvorištu dvorca Donalda i Melaniju Tramp pozdraviti fanfarama, dobošima i gajdama.

Još jedna vojna ceremonija sa nadletanjem akrobatske grupe Krajeveskog ratnog vazduhoplovstva „Crvene strele“ će biti pre kraljevskog banketa za 150 zvanica.

Poseta se odvija u presudnom trenutku za Kira Starmera koji je osporavan čak unutar sopstvene Laburističke partije posle dve burne nedelje tokom kojih je Vladu napustila njegova broj dva Andžela Rejner i otpušten njegov ambasador u Vašingtonu Piter Mandelson posle otkrića njegovih bliskih veza s pokojnim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom, organizatorom zabava za bogataše s maloletnicama.

To je tema za koju Tramp ne želi da pređe Atlantik pošto je i on jedno vreme bio blizak Epštajnu koji je pod sumnjivim okolnostima umro u zatvoru dok je čekao sudski proces.

Poseta će pokazati da će „neuništivo prijateljstvo“ između dve zemlje „dostići nove vrhove“, obećao je Dauning strit.

Melanija Tramp će u četvrtak imati poseban program s kraljicom Kamilom i princezom Kejt.

(Beta)

