Tramp kritikuje saveznike jer ne podržavaju jače napad SAD na Iran

Predsednik SAD Donald Tramp izrazio je danas frustraciju zbog saveznika koji nisu spremni da jače podrže američki rat protiv Irana, poručivši im da "sami idu po svoju naftu".

Zbog agresije SAD i Izraela na Iran i uzvratnih napada iz Irana na zemlje Zaliva, te blokade Ormuskog moreuza prosečna cena goriva u SAD otišla je iznad četiri dolara po galonu.

Objava Trampa na društvenim mrežama usledila je posle američkih napada na iranski grad Isfahan, dok je Teheran napao potpuno natovaren kuvajtski tanker u Persijskom zalivu.

U ratu je poginulo više od 3.000 ljudi od 28. februara kada je počeo i izazvao je velike poremećaje u snabdevanju sveta naftom i gasom, uzdrmao globalna tržišta i podigao cene mnogih osnovnih proizvoda.

Tramp, koji je oscilirao između tvrdnji da napreduju diplomatski pregovori sa Iranom i pretnji širenjem rata, ranije je objavio snimak napada na Isfahan.

Iranski nadzor nad Ormuskim moreuzom, plovnim putem iz Persijskog zaliva kroz koji se u mirnodopskim uslovima transportuje petina svetske nafte, podigao je cene nafte širom sveta, a tome su doprineli i iranski napadi na energetsku infrastrukturu Bliskog istoka.

Cene Brent sirove nafte, međunarodnog standarda, danas su iznosile oko 107 dolara po barelu, što je više od 45 odsto iznad cene kada je rat počeo 28. februara.

Tramp je okrivio saveznike SAD, poput Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske koji su odbili da uđu u rat jer je bez jasnog krajnjeg cilja, tvrdeći da nisu konsultovani.

„Moraćete da naučite da se borite sami za sebe, SAD više neće biti tu da vam pomažu, kao što ni vi niste bili tu za nas. Iran je, praktično, razorena država. Težak deo je gotov. Idite sami po svoju naftu“, napisao je Tramp.

On je posebno kritikovao Francusku zbog toga što nije dozvolila da avioni lete nad njenom teritorijom da bi vojne zalihe prevezli u Izrael.

Francuska je ipak dozvolila američkom Ratnom vazduhoplovstvu korišćenje baze Istres na jugu Francuske, uz garanciju da avioni koji sleću tamo neće učestvovati u izvođenju napada na Iran.

Španija koja se postavila kao najglasniji kritičar rata u Evropi, juče je zatvorila svoj vazdušni prostor za američke avione uključene u sukob.

Italija je nedavno odbila da američki vojni resursi koriste bazu Sigonela na Siciliji za operaciju povezanu sa ofanzivom, saopštio je anonimno jedan zvaničnik, potvrđujući vest medija o tome.

Italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto napisao je na Iksu da Italija i dalje dozvoljava SAD da koriste njihove baze, tvrdeći da nije došlo do zahlađenja odnosa dve države.

(Beta)

