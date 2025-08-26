Tramp najavio da će uvesti smrtnu kaznu za svako ubistvo u Vašingtonu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) obećao je danas da će uvesti smrtnu kaznu za svako ubistvo u Vašingtonu, iako je ona ukinuta 1981. godine.

„Ako neko ubije nekoga u glavnom gradu, Vašingtonu, tražićemo smrtnu kaznu. A to je snažno sredstvo odvraćanja“, rekao je Tramp tokom sastanka svog kabineta u Beloj kući.

Njegova administracija će moći da traži smrtnu kaznu za ubistva na federalnom nivou, ali ne i u slučajevima na lokalu.

Tramp je pristalica smrtne kazne, a smatra se da bi mogao da izmeni važeće zakone u Vašingtonu, koji uživa poseban status i čije poslove nadgleda Kongres.

Kongres je 1992. godine nametnuo referendum o ponovnom uvođenju smrtne kazne u Vašingtonu nakon ubistva jednog njegovog pomoćnika, što je dve trećine tog doma odbacilo.

Tramp je na početku svog drugog mandata potpisao izvršnu naredbu kojom je pozvao na proširenje upotrebe smrtne kazne za najteže zločine i naložio saveznim tužiocima da češće podižu takve optužnice.

Smrtna kazna je ukinuta u 23 savezne države SAD, a tri su na nju uvele moratorijum.

Tri savezne države Arizona, Ohajo i Tenesi su suspendovale smrtnu kaznu, ali i najavile nameru da je ponovo uspostave.

(Beta)

