Tramp najavio put u Kinu 14. maja na sastanak sa Sijem

Novi datum je zakazan za odlazak američkog predsednika Donalda Trampa u Peking na samit sa kineskim predsednikom Si Đinpingom za 14. i 15. maj, saopštila je danas Bela kuća.

Tramp je trebalo da otputuje u Kinu kasnije ovog meseca ali je prethodno objavio da odlaže taj put da bi mogao da bude u Vašingtonu da pomogne u upravljanju oko američko-izraelskog rata protiv Irana. Republikanski predsednik je sada objavio novi datum za to putovanje iako se rat u Iranu nastavlja i SAD pritiskaju Teheran da prihvati predlog za primirje.

Predstavnica za medije Bele kuće Kerolajn Livit je optimistički odgovorila na pitanje novinara da li novi datum za Trampovo putovanje ukazuje na to da bi iranski rat mogao uskoro da se završi.

„Uvek smo procenjivali četiri do šest nedelja. Pa možete da izračunate“, rekla je Livit.

Put u Kinu je bio planiran mesecima, ali planovi su počeli da se kvare kada je Tramp izvršio pritisak na Peking i druge svetske sile da upotrebe svoju vojnu moć da zaštite Ormuski moreuz, kritični plovni put za prevoz nafte.

Tramp je rekao prošle nedelje tokom sastanka sa irskim premijerom Mihaelom Martinom u Beloj kući da će ići u Kinu za pet do šest nedelja umesto na kraju meseca, i da će „resetovati“ svoju posetu kineskom predsedniku Siju.

„Radimo sa Kinom, oni su ok sa tim. Radujem se sastanku sa predsednikom Sijem, i on se raduje da vidi mene, mislim“, rekao je Tramp.

Trampova poseta Kini vidi se kao šansa da se izgradi krhko trgovinsko primirje između dve supersile, ali se to upetljalo u njegove napore da okonča rat u Iranu, piše AP.

Ubrzo pošto je izvršio pritisak na Kinu i druge zemlje da pošalju ratne brodove da osiguraju pristup bliskoistočnoj nafti, Tramp je rekao prošle nedelje da njegovi planovi za put zavise od odgovora Pekinga, mada je dodao da SAD nemaju porebu za pomoć od saveznika koji su odbili njegov zahtev.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com