Tramp najavio sastanak sa kineskim predsednikom u Južnoj Koreji

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da će se sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom na regionalnom samitu koji će se održati krajem oktobra u Južnoj Koreji i da će posetiti Kinu „početkom sledeće godine“.

To se desilo nakon telefonskog poziva koji su dva lidera obavila danas.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je napisao i da će kineski lider doći u SAD „u odgovarajuće vreme“, i napomeno da su njih dvojica postigla napredak ka „odobravanju sporazuma o TikToku“.

„Razgovor je bio veoma dobar, ponovo ćemo razgovarati telefonom, cenimo odobrenje za TikTok i oboje se radujemo sastanku u APEK-u!“, napisao je Tramp, misleći na Azijsko-pacifičku ekonomsku saradnju, grupu od 21 ekonomije sa oboda Tihog okeana.

Detalje razgovora nisu pružili ni Tramp ni državni kineski mediji.

TikTok za sada ne odgovara na zahtev Asošijejted presa da komentariše razgovor i okvirni sporazum.

Kineska agencija Sinhua javila je da je Si u razgovoru naglasio važnost bilateralnih veza i pozvao američku stranu da izbegava bilo kakva jednostrana trgovinska ograničenja.

Ovo je drugi Trampov razgovo sa Sijem otkako se vratio u Belu kuću i uveo vrtoglave carine Kini, što je pokrenulo trgovinski rat i zateglo odnose između dve najveće ekonomije na svetu.

Međutim, Tramp, republikanac, izrazio je spremnost da pregovara o trgovinskim sporazumima sa Pekingom, posebno u vezi sa TikTokom, koji se suočava sa zabranom u SAD ukoliko njegova kineska matična kompanija ne proda svoj kontrolni udeo.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com