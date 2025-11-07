Tramp nazvao Nensi Pelosi odvratnom ženom

„Mislim da ona čini veliku uslugu zemlji time što se penzioniše“, rekao je Tramp novinarima o bivšoj predsednici Predstavničkog doma iz redova demokrata.
Nensi Pelosi, četiri decenije jedna od ključnih ličnosti sada opozicione Demokratske stranke i američke politike uopšte, i prva žena koja je predvodila Predstavnički dom, najavila je danas da će se penzionisati u januaru 2027. godine, na kraju svog sadašnjeg mandata.
Tramp ju je ranije nazivao „Luda Nensi“ i „karikaturom iz političke močvare“ protiv koje on tvrdi da se bori.
Tokom prvog mandata Trampa u Beloj kući, bila je odgovorna za jednu od upamćenih slika iz te četiri godine: tokom njegovog godišnjeg govora o stanju nacije 2020. godine, Pelosi koja je sedela iza njega, slušala je Trampa s negodovanjem i potom ustala i iscepala primerak njegovog govora. Kasnije je objasnila da je želela da uništi „gomilu laži“.
