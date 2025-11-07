Tramp nazvao Nensi Pelosi odvratnom ženom

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) reagovao je sinoć na najavu poslanice Kongresa SAD Nensi Pelosi (Nancy) da će ići u penziju na kraju svog mandata, rekavši da je ona „odvratna žena koja je loše obavljala posao“.

„Mislim da ona čini veliku uslugu zemlji time što se penzioniše“, rekao je Tramp novinarima o bivšoj predsednici Predstavničkog doma iz redova demokrata.

Nensi Pelosi, četiri decenije jedna od ključnih ličnosti sada opozicione Demokratske stranke i američke politike uopšte, i prva žena koja je predvodila Predstavnički dom, najavila je danas da će se penzionisati u januaru 2027. godine, na kraju svog sadašnjeg mandata.

Tramp ju je ranije nazivao „Luda Nensi“ i „karikaturom iz političke močvare“ protiv koje on tvrdi da se bori.

Tokom prvog mandata Trampa u Beloj kući, bila je odgovorna za jednu od upamćenih slika iz te četiri godine: tokom njegovog godišnjeg govora o stanju nacije 2020. godine, Pelosi koja je sedela iza njega, slušala je Trampa s negodovanjem i potom ustala i iscepala primerak njegovog govora. Kasnije je objasnila da je želela da uništi „gomilu laži“.

(Beta)

