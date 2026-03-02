Tramp ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da ne isključuje mogućnosti slanja kopnenih snaga u Iran ako to bude bilo neophodno.

Tramp je u intervjuu za Njujork post (The New York Post) rekao da ne isključuje slanje kopnenih snaga u Iran „ako se to pokaže neophodnim“, dodajući da je američka ofanziva dobro napredovala posle „eliminacije brojnih visokih iranskih zvaničnika“.

„Nemam nikakve zabrinutosti oko slanja kopnenih trupa, kao ostali predsednici koji kažu – ‘Neće biti kopnenih trupa’. Ja to ne kažem. Već kažem: ‘Verovatno nam neće to biti potrebno’ ili ‘ako bi bilo potrebno'“, rekao je Tramp.

Predsednik SAD je objasnio da je konačnu odluku o napadu na Iran doneo posle poslednjih razgovora u četvrtak u Ženevi, pozivajući se na obaveštajne podatke da je Iran diskretno nastavio svoj nuklearni program.

Tramp je ocenio da je „uradio pravu stvar“ i dodao da ga većina Amerikanaca podržava, uprkos anketama koje ukazuju na suprotno.

Anketa agencije Ipsos, koju je prenela britanska agencija Rojtersa (Reuters) a sprovedena u subotu i nedelju, pokazala je da 27 odsto Amerikanaca odobrava napade, 43 odsto ne odobrava, a 29 odsto je neodlučno.

„Mislim da su ankete veoma dobre, ali me nije briga za ankete. Moram da uradim ono što je ispravno. Ovo je trebalo da se uradi davno. Ne možemo dozvoliti da Iran, zemlja kojom upravljaju poludeli ljudi, ima nuklearno oružje“, rekao je Tramp i dodao da misli da su ljudi veoma impresionirani onim što se dešava.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com