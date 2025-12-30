Tramp o sastanku sa Netanjahuom: Hamas će platiti pakleno ako se ne razoruža

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) izjavio je da bi Vašington mogao ponovo da napadne Iran ako ta zemlja nastavi da razvija nuklearni program, kao i da će militantna palestinska grupa Hamas „platiti pakleno“ ako se ne razoruža.

Tramp je to rekao novinarima sinoć, na konferenciji nakon sastanka sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, koji ga je posetio na Floridi, prenosi agencija Rojters (Reuters).

„Čitao sam da rade na proizvodnji oružja, i druge stvari. Ako to rade, ne koriste mesta koja smo mi uništili, već moguće druga mesta“, rekao je Tramp.

Predsednik SAD je dodao da je sa Natanjahuom razgovarao o unapređenju mirovnog sporazuma u Pojasu Gaze.

Tramp je rekao da želi da pređe na drugu fazu sporazuma o prekidu vatre, što podrazumeva raspoređivanje međunarodnih mirovnih misija na palestinskim teritorijama.

Izrael i Hamas se međusobno optužuju za kršenja sporazuma. Hamas odbija da se razoruža, dok izraelska vojska ostaje na teritorijama sa kojih bi trebalo da se povuče.

Tramp je okrivio Hamas za izbegavanje razoružanja i naveo da je Izrael ispunio svoj deo sporazuma.

Vašington insistira na uspostavljanju Prelazne uprave u Pojasu Gaze, dok je raspoređivanje međunarodnih snaga naloženo rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Izraelski zvaničnik u Netanjahuovom krugu saopštio je da će premijer zahtevati da se prva faza mirovnog procesa završi tako što će Hamas vratiti posmrtne ostatke poslednjeg izraelskog taoca koji je ostao u Gazi, pre nego što se pređe na sledeće faze.

Tramp je takođe rekao da se on i Netanjahu ne slažu u potpunosti oko problema u Pojasu Gaze.

(Beta)

