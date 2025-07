Tramp objavio da je postigo trgovinski sporazum sa Indonezijom

Američki predsednik Donald Tramp objavio je preko svoje mreže Trut Soušal da je postigao trgovinski sporazum sa Indonezijom.

„Super sporazum za sve, upravo postignut sa Indonezijom. Pregovarao sam direktno sa njenim vrlo poštovanim predsednikom“, napisao je sinoć Tramp na toj društvenoj mreži bez dodatnih detalja o sporazumu.

On je kasnije rekao novinarima da će Indonezija omogućiti SAD-u „potpuni pristup“ svom unutrašnjem tržištu bez i najmanje carine dok će indonežanski proizvodi koji ulaze u SAD imati carinu od 19 odsto.

Indonežanski predsednik Prabovo Subianto napisao je danas na svom Instagramu da je imao „vrlo produktivan razgovor“ sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

„Zajedno smo se dogovorili da uvedemo trgovinske odnose između Indonezje i SAD u novu eru uzajamne dobrobiti“, rekao je indonežanski predsednik bez dodatnih detalja.

Indonezija se 8. jula obavezala da će uvoziti više američkih poljoprivrednih proizvoda i nafte, u nastojanju da omekša Vašington i izbegne suviše veliko povećanje carina na svoje proizvode.

Tramp je zapretio Džakarti carinom od 32 odsto ako nikakav trgovinski sporazum ne bude potpisan pre 1. avgusta.

Indonežanski ministar ekonomije Arlanga Hartaato otišao je u Vašington početkom jula da pregovoara o sporazum, i tad je najavio kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda i nafte, ne navodeći u kolikom iznosu.

On je ipak rekao da su se indonežanske kompanije obavezale da će potrošiti ukupno 34 milijarde dolara.

Prema američkim zvaničnim podacima SAD su 2024. zabeležile trgovinski deficit sa Indonezijom od 17,9 milijardi dolara, što je povećanje od 5,4 odsto u odnosu na 2023. godinu.

Američki predsednik je početkom aprila objavio da uvodi takozvane „recipročne“ carine, pre nego što je pauzirao deo tih carina i ostvio samo opštu carinu od 10 odsto.

On je tada najavio da hoće da postigne više desetina trgovinskih sporazuma dok traje pauza od 90 dana, koja je produžena do 1. avgusta. Ali do sada objavljena su samo dva sporazuma sa Velikom Britanijom i Vijetnamom, dok je Bela kuća govorila da može da potpiše do 90 sporazuma.

Oko dvadeset zemalja su od početka jula dobilei pismo Bele kuće koja im objavljuje uvođenje carina između 20 i 40 odsto za većinu zemalja i čak 50 odsto za brazilske proizvode. Te dodatne carine treba da budu primenjene od 1. avgusta.

(Beta)

