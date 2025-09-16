Tramp objavio da su SAD potopile i treći venecuelanski brod

Američki predsednik Donald Tramp je danas objavio da su SAD „eliminisale“ i treći venecuelanski brod jer je navodno prevozio drogu.

„Zapravo eliminisali smo tri broda, ne dva, ali vi ste videli dva“, rekao je Tramp novinarima.

On se osvrnuo na dva američka napada na brodove u Karipskom moru koji su, po Vašingtonu, prevozili drogu ka SAD.

Vlada SAD nije objavila gde i kad je izvršen ovaj treći napad.

U prvom američkom napadu na brod predstavljenom da pripada trgovcima drogom, 11 ljudi je poginulo 2. septembra u Karipskom moru gde su SAD su poslale vojne snage u ime borbe protiv narko-kartela, što je izazvalo pojačane tenzije s Venecuelom.

Tramp je zatim u ponedeljak ujutro na svojoj platformi Trut Soušal rekao da je izvršen još jedan napad na brod u „zoni odgovornosti“ Vojne komande SAD za Južnu Ameriku i Karibe.

U tom napadu su ubijena tri venecuelanske „narkoteroriste“, rekao je Tramp u poruci uz koju je priložen video eksplotije broda.

Vašington optužuje predsednika Venecuele Nikolasa Madura da predvodi bandu za trgovinu drogom „Kartel sunca“ koju SAD smatraju terorističkom, i nedavno su na 50 miliona dolara povećale nagradu za hapšenje Madura.

Međutim, raspravlja se da li taj kartel uopšte postoji.

Maduro je rekao novinarima u ponedeljak da je na to „vojna agresija“ SAD i da Venecuela po međunarodnim propisima ima pravo da odgovori na to i da ima „pravo na legitimnu odbranu“.

On je rekao da su američke optužbe „laži“ i da kokain koji se izvozi ka SAD koje su glavni svetski potrošač, prolazi uglavnom preko Tihog okeana i države Ekvador koja je na njegovoj obali.

(Beta)

