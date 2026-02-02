Tramp objavio zatvaranje Kenedi centra na dve godine radi renoviranja

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je juče da će od jula vašingtonski Kenedi centar za izvođačku umetnost biti zatvoren radi obnove na dve godine.

Trampova objava preko društvenih mreža usledila je posle niza otkazivanja nastupa vodećih izvođača, muzičara i grupa od kada je predsednik smenio prethodnu upravu centra i dodao svoje ime centru koji se sada zove Tramp-Kenedi centar, prenosi AP.

U svojoj objavi Tramp nije pomenuo nedavna otkazivanja nastupa.

On je ovo saopštio nekoliko dana pošto je u centru održana premijera dokumentarnog filma prve dame, „Melanija“. Rekao je da predlog još treba da odobri upravni odbor Kenedi centra koji je popunjen njegovim saveznicima, dok je sam Tramp predsedavajući odbora poverenika centra.

„Ova važna odluka zasnovana na mišljenjima mnogih visoko poštovanih stručnjaka će pretvoriti umoran, slomljen i oronuli Centar, koji je mnogo godina bio u lošem stanju finansijski i strukturalno, u bedem umetnosti, muzike i zabave svetske klase“, napisao je Tramp u svojoj objavi.

Ni Tramp ni predsednik Kenedi centra Ričard Grenel, Trampov saveznik, nisu pružili dokaze da podrže tvrdnje da je zgrada propala, a prošlog oktobra Tramp je obećao da će centar ostati otvoren tokom renoviranja, navodi agencija AP.

Tramp je u jučerašnjoj objavi rekao da će centar biti zatvoren 4. jula, kada će i početi rekonstrukcija.

Odluka da se zatvori i renovira Kenedi centar će sigurno izazvati kritike zbog Trampvog remećenja popularnog zdanja. On je počeo kao nacionalni kulturni centar ali ga je Kongres preimenovao u memorijal predsedniku Džonu F Kenediju 1964. posle ubistva Kenedija. Otvoren je 1971. kao dom za umetnosti uključujući Nacionalni simfornijski orkestar.

Od Trampovog povratak u Belu kuću u januaru 2025. Kenedi centar je jedan od brojnih znamenitih objekata Vašingtona koje je nastojao da promen, navodi AP. Tramp je razorio Istočno krilo Bele kuće i pokrenuo projekat izgradnje dvorane za balove u poduhvatu koji će koštati 400 miliona dolara, a zalaže se i za izgradnju trijumfalne kapije s druge strane mosta Arlington preko puta Memorijalnog centra Linkoln, i ima planove za rekonstsrukciju vašingtonskog međunarodnog aerodroma Dales.

(Beta)

