Tramp ocenio kao veoma dobre razgovore o Iranu, novi sledeće nedelje

Američki predsednik Donald Tramp ocenio je kao "veoma dobre" razgovore o Iranu i istakao da se novi planiraju već za početak sledeće nedelje.

Ipak, nastavio je sa pritiscima, upozorivši da će, ukoliko Iran ne postigne sporazum o svom nuklearnom programu, „posledice biti veoma ozbiljne“.

Iran i SAD održali su juče indirektne pregovore u Omanu. SAD su po prvi put za pregovarački sto dovele svog najvišeg vojnog komandanta na Bliskom istoku.

Prisustvo admirala američke mornarice Breda Kupera, komandanta Centralne komande američke vojske, koji se u svečanoj uniformi pojavio na razgovorima u Muskatu, glavnom gradu Omana, poslužilo je kao podsetnik da se nosač aviona „Abraham Linkoln“, zajedno sa drugim ratnim brodovima, sada nalazi ispred obale Irana u Persijskom zalivu.

Tramp je više puta pretio upotrebom sile kako bi primorao Iran da postigne dogovor o nuklearnom programu, nakon što je ranije u region poslao nosač aviona zbog okrutne represije Teherana nad demonstrantima. Tada je ubijeno više hiljada ljudi, a više desetina hiljada je privedeno.

Zemlje u Persijskom zalivu strahuju da bi eventualni napad mogao da izazove regionalni rat koji bi i njih uvukao u sukob.

Ta pretnja je stvarna – američke snage su oborile iranski dron u blizini nosača „Linkoln“, a Iran je samo nekoliko dana uoči jučerašnjih razgovora pokušao da zaustavi brod koji je plovio pod američkom zastavom u Ormuskom moreuzu.

Tramp potpisao uredbu o carinama zemljama koje posluju sa Iranom

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom bi moglo da se uvedu carine od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom.

Ova uredba potpisana je u trenutku kada tenzije između Irana i SAD i dalje tinjaju, iako su dve zemlje ove nedelje vodile razgovore, piše Rojters.

