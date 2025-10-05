Tramp odobrio slanje Nacionalne garde u Čikago

Američki predsednik Donald Tramp odobrio je da se rasporedi 300 vojnika Nacionalne garde u Čikagu, u državi Ilinois, kako bi se suočio sa onim što on naziva kriminalom van kontrole.

Njegov potez usledio je samo nekoliko sati pošto su imigracione vlasti saopštile da je došlo do sukoba sa demonstrantima u gradu kojim upravljaju demokrate, prenosi Bi-Bi-Si (BBC) na srpskom.

Federalni i savezni lideri nedeljama kritikuju Trampove planove raspoređivanja trupa nazivajući ih zloupotrebom moći.

Tramp „pokušava da stvori krizu“, kaže guverner Ilinoisa Džej Bi Pricker.

Još nije poznato da li su trupe stigle u Čikago, ali svako takvo raspoređivanje će verovatno naići na pravne izazove.

Američki predsednik je krajem septembra odlučio da pošalje 200 vojnika u Portland, najveći grad u Oregonu, kako bi „zaštitili federalnu imovinu“, ali je savezni sudija privremeno blokirao Trampovu administraciju da to i sprovede.

Portland je poslednji grad koji je meta kontroverznog raspoređivanja trupa.

Tramp je prethodno naredio da se rasporede vojnici Nacionalne garde u Los Anđelesu, Vašingtonu i Memfisu, gradovima kojima upravljaju demokrate.

Raspoređivanje je pokrenulo pravna i ustavna pitanja, jer trupe Nacionalne garde obično raspoređuje guverner države, a viševekovni zakoni ograničavaju da vlada vojsku upotrebljava za unutrašnje poslove.

Zbog sprovođenja imigracionih zakona u gradu, u Čikagu je sve više protesta, a mnogi se organizuju ispred zgrada američke imigracione i carinske službe.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com