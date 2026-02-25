Tramp održao govor o stanju nacije, hvalio zlatno doba zemlje

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) održao je kasno sinoć govor o stanju nacije u Kongresu, tokom kojeg je izjavio da "Sjedinjene Američke Države trenutno doživljavaju zlatno doba", preneli su američki mediji.

„Naša nacija se vratila – bolja, veća, bogatija, jača“, rekao je Donald Tramp sa govornice dok su republikanci u Kongresu skandirali „SAD, SAD“ (USA, USA).

To televizijsko obraćanje u udarnom terminu u 21.00 po vašingtonskom vremenu, drugo je od povratka Trampa na vlast u januaru 2025.

Tramp je želeo da ubedi glasače da zadrže na vlasti republikance, koji sa tesnom većinom kontrolišu oba doma Kongresa, pošto će u novembru biti izbori za Predstavnički dom i deo Senata, a tradicionalno se održavaju na polovini mandata svakog američkog predsednika.

Govor predsednika SAD, međutim, dolazi u kontekstu političkih prepreka, kako na domaćoj tako i na međunarodnoj sceni, sa značajnim potresima poslednjih dana.

Među njima su odluka Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država da poništi takozvane „recipročne“ carine u centru Trampove reforme remonta trgovinske politike. Međutim, podaci koji pokazuju da je američka ekonomija u četvrtom tromeseču doživela veće usporavanje nego što se očekivalo dok je inflacija ubrzana.

Operacije Odeljenja za unutrašnju bezbednost su u virtuelnom zastoju zbog nesuglasice između republikanaca i demokrata u Kongresu zbog oštre strategije protiv imigracije Trampove administracije, nakon dve kontroverzne pucnjave u Mineapolisu sa smrtnim ishodom u kojima su učestvovali agenti savezne službe za imigracije (ICE).

Čini se da je Tramp sve bliži vojnom sukobu sa Iranom, preteći Teheranu napadom ako ne zaključi sporazum o svom nuklearnom programu sa Vašingtonom.

Tramp je u govoru optužio Iran da proizvodi oružje sposobno da napadne SAD i da ima ambicije da nastavi sa razvojem nuklearnog programa, ali je dodao da daje prednost diplomatiji i da sporazum može da bude na dohvat ruke.

„Iran je već razvio rakete koje mogu da ugroze Evropu i naše vojne baze i radi na izgradnji raketa koje bi uskoro mogle da stignu do Sjedinjenih Američkih Država“, rekao je on.

Tramp se takođe bori da prevaziđe skandal oko objavljivanja miliona dokumenata povezanih sa pokojnim finansijerom i seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), sa kojim je bivši mogul za nekretnine nekada održavao prijateljstvo.

Tokom govora, demokrata iz Teksas Al Grin (Green) napustio je Predstavnički dom pošto je podigao natpis na kojem je pisalo „Crnci nisu majmuni“.

To se odnosi na video objavljen nedavno na Trampovom nalogu na društvenim mrežama, koji prikazuje bivšeg demokratskog predsednika Baraka Obamu (Barack) i bivšu prvu damu Mišel Obamu (Michele) kao majmune. Taj video generisan veštačkom inteligencijom je bio brzo uklonjen.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com