Tramp okupio članove Odbora za mir na inauguralnom sastanku

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je na inauguralnom sastanku Odbora za mir, koji on osniva, da je devet članova tog tela obećalo da će dati sedam milijardi dolara za paket obnove za Gazu.

Sredstva za obnovu Gaze obećali su Kazahstan, Azerbejdžan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Katar, Saudijska Arabija, Uzbekistan i Kuvajt, rekao je Tramp.

„Svaki potrošen dolar je investicija u stabilnost i nadu za uspostavljanje nove i harmonične (oblasti)“, rekao je Tramp i zahvalio donatorima.

Iako je obećana suma znatna, ona predstavlja samo delić procenjenih 70 milijardi dolara potrebnih za rekonstrukciju te palestinske teritorije razorene posle dve godine rata, prenosi AP.

Tramp je danas u Vašingtonu za inauguralni sastanak okupio predstavnike više od dvadeset zemalja koje su se pridružile njegovom Odboru za mir, kao i predstavnike nekoliko zemalja koje su izabrale da se ne pridruže. Današnji sastanak će biti usmeren na rekonstrukciju i na izgradnju međunarodnih stabilizacionih snaga za ratom razorenu Gazu gde i dalje opstaje krhko primirje.

Uoči sastanka Tramp je objavio da su članovi njegovog Odbora obećali da će dati pet milijardi dolara za rekonstrukciju. Od zemalja članica Odbora se takođe očekuje da će obećati slanje više hiljada osoblja za međunarodne stabilizacione i policijske snage za tu teritoriju.

„Ono što radimo je vrlo jednostavno – mir. Zove se Odbor za mir i radi se o reči mir koja je laka da se izgovori, a teška da se sprovede“, rekao je Tramp otvarajući sastanak.

Odbor za mir pokrenut je kao deo Trampovog mirovnog plana od 20 tačaka za okončanje sukoba u Gazi. Ali, od kada je u Gazi uspostavljeno primirje u oktobru prošle godine, Trampova vizija tog odbora se promenila i on hoće da to telo ima ambiciozniju odgovornost, ne samo da obavi ogroman zadatak donošenja trajnog mira između Izraela i Hamasa već da rešava i sukobe širom sveta.

Međutim, sporazum o primirju u Gazi je i dalje nesiguran i Trampova proširena vizija tog tela izazvala je strahovanja da američki predsednik hoće da stvori rivalsko telo Ujedinjenim nacijama.

Tramp je ranije ove nedelje rekao da se nada da će Odbor naterati Ujedinjene nacije da rade šta je potrebno.

„Ujedinjene nacije imaju ogroman potencijal, a nisu ispunili taj potencijal“, rekao je Tramp.

Tramp je počeo današnji sastanak zajedničkim slikanjem sa zvaničnicima koji su se uključili u njegov Odbor.

Većina zemalja poslala je visoke zvaničnike na skup u Vašingtonu.

Među liderima su indonežanski predsednik Prabovo Subijanto, argentinski predsednik Havier Milei i mađarski premijer Viktor Orban.

Više od 40 zemalja i Evropska unija potvrdili su da šalju zvaničnike na današnji sastanak, rekao je jedan visoki zvaničnik američke administracije. Nemačka, Italija, Norveška, Švajcarska, Velika Britanija su među više od deset zemalja koje se nisu pridružile Odboru, ali učestvuju kao posmatrači.

„Skoro svi su prihvaćeni i oni koji nisu, biće. A neki malo koketiraju, to ne deluje. Ne možete koketirati sa mnom“, rekao je Tramp.

Savet bezbednosti UN održao je sastanak na visokom nivou juče o sporazumu o primirju u Gazi i izraelskim naporima da proširi kontrolu na Zapadnu obalu. Sastanak UN u Njujorku trebalo je da bude danas, ali je pomeren kada je Tramp objavio da se podudara sa sastankom Odbora za mir i kada je postalo jasno da bi to iskomplikovalo planove za diplomate koji hoće da budu na oba sastanka.

Državni sekretar Vatikana kardinal Pjetro Parolin rekao je novinarima ranije ove nedelje da na međunarodnom nivou treba pre svega UN da budu te koje upravljaju kriznim situacijama. Trampova administracija juče je odbacila te zamerke.

„Predsednik ima vrlo smeo i ambiciozan plan i viziju da ponovo izgradi i rekonstruiše Gazu što se već sprovodi zbog Odbora za mir“, rekla je predstavnica za štampu Bele kuće Kerolajn Livit. „To je legitimna organizacija sa desetinama zemalja članica iz celog sveta“, rekla je ona.

Američki ambasador pri UN Majk Volc takođe je odbacio strahovanja skeptičnih saveznika i rekao da odbor ne priča već deluje.

U centru današnjih razgovora treba da bude stvaranje naoružanih međunarodnih stabilizacionih snaga da održavaju bezbednost i osiguraju razoružanje militantne grupe Hamas, što je ključni zahtev Izraela i kamen temeljac sporazuma o primirju.

Međutim, za sada je samo Indonezija obećala da će dati svoje vojnike za te snage.

Hamas s druge strane daje neubedljiva uveravanja da je spreman da ide napred sa razoružanjem.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com