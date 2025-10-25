Tramp otputovao na veliku turneju po Aziji, sastaće se i sa Si Đinpingom

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) otputovao je sinoć na veliku turneju po Aziji, koja će uključivati sastanak sa njegovim kineskim kolegom Si Đinpingom, što će imati odjeka na globalnu ekonomiju.

Tramp je izrazio otvorenost za sastanak sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom tokom turneje, njegove prve u regionu od povratka na vlast u januaru.

„Voleo bih (da imamo sastanak), on zna da idemo tamo“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući kada su ga pitali da li je takav sastanak moguć. Poslednji je bio 2019. godine.

Azijska turneja uključuje boravke u Maleziji, Japanu i Južnoj Koreji. Očekuje se da će sve zemlje domaćini raširiti crveni tepih za Trampa u pokušaju da obezbede najbolje moguće sporazume o carinskim merama i bezbednosnim garancijama.

Tramp će sutra u Kuala Lumpuru prisustvovati samitu Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), koji je više puta ignorisao tokom svog prvog mandata.

Očekuje se da će zaključiti trgovinski sporazum sa Malezijom i, što je najvažnije, da će biti svedok potpisivanja mirovnog sporazuma između Tajlanda i Kambodže. Posle sukoba koji je trajao nekoliko dana, dva suseda su postigla prekid vatre 29. jula, posle intervencije Donalda Trampa.

Sastanak sa brazilskim predsednikom Luisom Inasijom Lulom da Silvom (Luiz) takođe je planiran tokom samita ASEAN-a.

Dva lidera su počela da prevazilaze svoje nesuglasice posle višemesečnih tenzija, prvenstveno vezanih za suđenje i osudu bivšeg krajnje desničarskog brazilskog predsednika Žaira Bolsonara, saveznika stanara Bele kuće.

Tramp će potom u ponedeljak otputovati u Japan, gde će se sledećeg dana sastati sa premijerkom Sanae Takaiči, koja je ove nedelje postala prva žena na čelu japanske vlade.

Japanska premijerka je rekla da želi iskrene razgovore sa američkim predsednikom.

Tokio je ovog leta potpisao trgovinski sporazum sa Vašingtonom, ali neki detalji tek treba da se razmotre.

Vrhunac turneje biće u Južnoj Koreji, gde se očekuje da će Donald Tramp stići sledeće srede na samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), na čijim marginama će se u četvrtak sastati sa Si Đinpingom u Gjongdžuu.

Tramp je rekao da se nada da će postići sporazum sa kineskim predsednikom o „svim pitanjima“, iako prvenstveno namerava da „razgovara o ekonomskim i trgovinskim odnosima“, rekli su američki izvori.

Američki predsednik će se tokom samita sastati i sa svojim južnokorejskim kolegom Li Dže Mjungom, održati govor poslovnim liderima i prisustvovati večeri za lidere APEK-a, prema saopštenju Bele kuće.

(Beta)

