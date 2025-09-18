Tramp označio pokret Antifa kao terorističku organizaciju

Predsednik SAD Donald Tramp je objavio da će pokret Antifa, što je generički termin za krajnje levičarske grupe koje tvrde da su antifašističke, proglasiti „terorističkom“ organizacijom.

Tramp je odluku najavio nedelju dana nakon ubistva Čarlija Kirka, konzervativnog aktiviste i osnivača organizacije Turning Point USA, jedne od najuticajnijih omladinskih desničarskih grupa u SAD.

Imam zadovoljstvo da obavestim naše brojne Amerikance patriote da pokret Antifa, „bolesnu i opasnu radikalno levičarsku katastrofu, proglašavam terorističkom organizacijom“, izjavio je američki predsednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp, koji je trenutno u državnoj poseti Velikoj Britaniji, rekao je i da će „takođe snažno preporučiti da se oni koji finansiraju pokreta Antifa temeljno istraže u skladu sa najvišim pravnim standardima i praksama“.

Bela kuća je ranije ove nedelje saopštila da namerava da se obračuna sa onim što naziva levičarskim „unutrašnjim terorizmom“, nakon atentata na Čarlija Kirka.

(Beta)

