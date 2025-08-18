Tramp ponovio da želi trilateralni sastanak sa Zelenskim i Putinom

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) ponovio je večeras da ako njegov sastanak u Vašingtonu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim bude u redu, želi i dalje da organizuje trilateralni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kako bi se okončao sukob u Ukrajini.

„Imaćemo sastanak. Mislim da ako danas sve bude u redu, imaćemo trilateralni sastanak, i mislim da postoji velika šansa da ćemo okončati rat kada to budemo uradili“, rekao je američki predsednik tokom sastanka sa svojim ukrajinskim kolegom u Ovalnom kabinetu.

Tramp je rekao da će SAD biti uključene u buduću bezbednost Ukrajine.

„Mi ćemo im pomoći. Bićemo uključeni“, rekao je američki predsednik.

Zelenski zahvalio je Trampu na njegovim „ličnim naporima“ da okonča rat u Ukrajini, na početku ključnog sastanka.

„Hvala vam na pozivu i hvala vam puno na vašim naporima, vašim ličnim naporima da okončate ubijanje i zaustavite ovaj rat“, rekao je ukrajinski predsednik, obučen u crno, u Ovalnom kabinetu, ubrzo nakon što ga je u Beloj kući dočekao njegov američki kolega.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com