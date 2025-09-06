Tramp ponovo preti Čikagu vojnom intervencijom, guverner ga nazvao diktatorom

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) ponovo je danas zapretio vojnom intervencijom u Čikagu, trećem po veličini gradu u SAD.

„Čikago će razumeti zašto se zove Ministarstvo odbrane sada zove Ministarstvo rata“, naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Predsednik SAD već danima preti da će poslati federalne snage kako bi se navodno borile protiv kriminala.

Tramp je objavio i sliku, očigledno generisanu veštačkom inteligencijom, koja prikazuje predsednika obučenog u vojnu uniformu u pozadini požara i helikoptera, na narandžastom nebu iznad Čikaga, sa natpisom „Chipocalypse Now“.

To je aluzija na film „Apocalypse Now“ (Apokalipsa sada) čuvenog reditelja Frensisa Forda Kopole (Francis Ford Coppola) o Vijetnamskom ratu.

Guverner Ilinoisa, američke savezne države u kojoj se nalazi Čikago, reagovao je rekavši da tu poruku ne doživljava kao šaljivu.

„Ovo nije šala. Predsednik SAD preti da će krenuti u rat protiv američkog grada“, napisao guverner, demokrata DžejBi Pricker (JB Prtizker) na platformi Iks (X).

On je dodao da se Ilinois „neće uplašiti od sve moćnijeg diktatora“.

Nazivajući Čikago „pacovskom rupom“ i „svetskom prestonicom ubistava“, Tramp od kraja avgusta preti da će tamo poslati Nacionalnu gardu, rezervne vojne snage koje je već rasporedio u dva druga uporišta demokratske opozicije, u Los Anđeles i Vašington.

Uniformisani vojnici opremljeni oklopnim vozilima patroliraju glavnim gradom SAD, od sredine avgusta.

Danas je nekoliko stotina ljudi šetalo ulicama Vašingtona protestujući zbog „okupacije“ tog grada saveznim snagama.

„U Vašingtonu, veliki kriminal se nalazi u Beloj kući“, pisalo je na jednom od transparenata.

Tramp je u petak potpisao dekret kojim je Ministarstvo odbrane SAD preimenovao u „Ministarstvo rata“, dodajući da želi da pošalje „poruku pobede i snage ostatku sveta“.

(Beta)

