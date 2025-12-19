Tramp potpisao Zakon o autorizaciji nacionalne odbrane, čiji se delovi odnose i na Srbiju

Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je Zakon o autorizaciji nacionalne odbrane (NDAA), u kojem se, između ostalog, navodi i da je stanje demokratije u Srbiji zabrinjavajuće i da su uslovi za održavanje izbora nepravedni.

Nakon što su oba doma Kongresa SAD usvojila predlog tog akta, Tramp je potpisao Zakon, kojim se odobravaju budžetski rashodi za fiskalnu 2026. godinu, pre svega za programe Ministarstva odbrane, programe Ministarstva energetike povezane sa nacionalnom bezbednošću, obaveštajne programe i programe Stejt departmenta, saopštila je Bela kuća.

Bela kuća je navela da Zakon takođe podržava povećanje osnovne plate u vojsci i druga ovlašćenja povezana sa Oružanim snagama SAD, da pruža ovlašćenja i uvodi druge modifikacije u vezi sa nacionalnom bezbednošću, spoljnim i unutrašnjim poslovima, trgovinom, pravosuđem i drugim srodnim programima.

Delovi tog Zakona, čiji je predlog Predstavnički dom Kongresa usvojio prošle, a Senat ove nedelje, odnose se i na Zapadni Balkan i Srbiju.

„Parlamentarni i lokalni izbori održani u Srbiji 17. decembra 2023. i njihove neposredne posledice razlog su za duboku zabrinutost za stanje srpske demokratije, između ostalog i zbog konačnog izveštaja Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)“, piše u tom aktu.

Dodaje se da je posmatračka misija ODIHR utvrdila da su izborni uslovi 2023. bili nepravedni, da je otkrila „brojne proceduralne nedostatke, uključujući nedoslednu primenu zaštitnih mera tokom glasanja i brojanja glasova, česte slučajeve preopterećenosti biračkih mesta, povrede tajnosti glasanja i brojne slučajeve grupnog glasanja“ i da je istakla da glasanje „mora da se ponovi“ na određenim biračkim mestima.

„Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju je takođe uočila da su zvaničnici Srbije optuživali mirne demonstrante, opozicione stranke i civilno društvo da ‘pokušavaju da destabiliziju vladu’, što je zabrinjavajuća tvrdnja koja ugrožava bezbednost važnih segmenata srpskog društva“, glasi jedna od odredbi Zakona.

Navodi se i da korupcija, uključujući onu među ključnim političkim liderima, nastavlja da guši Zapadni Balkan i da predstavlja jednu od najvećih prepreka daljem ekonomskom i političkom razvoju u regionu.

Zakon propisuje i da Srbija i Kosovo treba da teže postizanju momentalnog napretka u vezi sa primenom briselsko-ohridskog Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa.

Navodi se da SAD treba da nastave da podržavaju postizanje sveobuhvatnog konačnog sporazuma Kosova i Srbije, koji će biti zasnovan na uzajamnom priznanju, kao i da američka vlada neće voditi politiku koja zagovara razmenu teritorija, podelu ili druge oblike prekrajanja granica duž etničkih linija na Zapadnom Balkanu.

Zakon o autorizaciji nacionalne odbrane, koji su podržali članovi Kongresa iz obe partije – i vladajućih republikanaca i opozicionih demokrata, predviđa izdatke od oko 900 milijardi dolara.

Portparolka Bele kuće Ana Keli (Anna Kelly) izjavila je da Zakon, između ostalog, „uklanja neosnovane prioritete“ poput programa raznolikosti, ravnopravnosti i inkluzije, kojima se protive mnogi konzervativci, i da „zahteva da unapređenja budu na osnovu zasluga“, a ne na osnovu tih programa.

(Beta)

